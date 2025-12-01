Fallece el escritor Antonio Félix Martín Hormiga y Arrecife (Lanzarote) decreta tres días de luto oficial

El escritor Antonio Félix Martín Hormiga, junto a uno de sus libros en la boca del muelle, en Arrecife - AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escritor Antonio Félix Martín Hormiga ha fallecido este lunes, motivo por el que el alcalde de Arrecife (Lanzarote) ha decretado tres días de luto oficial.

De esta forma, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado, desde este lunes, 1 de diciembre, y hasta el jueves, 4 de diciembre, las banderas oficiales de Arrecife ondearán a media asta en señal de luto oficial en los edificios municipales.

Con el decreto de luto, el Ayuntamiento de Arrecife suspende las actividades públicas que estén organizadas de manera directa por dicha institución durante estos tres próximos días.

El ayuntamiento había propuesto, por unanimidad, en el pleno del pasado 31 de octubre, nombrar a Martín Hormiga Hijo Predilecto de Arrecife, siguiendo lo dispuesto en el Reglamento de Honores y Distinciones de l consistorio.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, ha indicado que "Antonio Félix Martín Hormiga, más conocido como Félix Hormiga, estaba muy unido" a la ciudad y puerto de Arrecife, su municipio natal

Hormiga nació en Arrecife el 14 de abril de 1951 y llegó a ser concejal en el Ayuntamiento de Arrecife. Además, fue en vida un destacado escritor e historiador. Autor polifacético, su obra literaria abarca desde el relato corto hasta la poesía, la crónica, la literatura infantil y juvenil, el teatro --como autor, director, actor y fundador del grupo Regartija-- y la plástica, participando en varias exposiciones.

También desarrolló su actividad en la prensa, colaborando en periódicos y revistas (fue director de la revista Litoral), y en la gestión cultural, director de la Casa de la Cultura "Agustín de la Hoz", y responsable del Centro Insular de Cultura "El Almacén".

Respecto a su trabajo, destacan que se ha caracterizado por una "permanente reflexión" sobre la canariedad, desde sus aspectos más individuales o los más colectivos e históricos.

Finalmente De León, como alcalde de Arrecife, ha transmitido las condolencias oficiales a toda la familia, allegados y numerosos amigos del escritor, al tiempo que ha lamentado "esta pérdida irreparable", siendo uno de los vecinos destacados de la ciudad, que abogó por la cultura e identidad canaria.

Antonio Félix Martín Hormiga fue, según De León, un "gran creador cultural", nacido en la ciudad, y "su obra literaria recopila gran parte de la historia costera de Arrecife, al que Hormiga contribuyó para preservarla y difundirla".

Por último, expuso que la cultura de Arrecife y Lanzarote "seguirá más unida a Antonio Félix Martín Hormiga, cuyo legado cultural y literario queda reflejado como uno de sus hijos ilustres".

Hormiga permanecía hospitalizado cuando conoció, hace un mes, que el pleno del Ayuntamiento de Arrecife lo había propuesto, por unanimidad, como Hijo Predilecto de Arrecife, su ciudad natal.