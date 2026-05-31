Fallece un hombre de 48 años tras sufrir un accidente en el barranco Bujame de Teno (Tenerife)

Helicóptero del SUC del Gobierno de Canarias - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha fallecido este domingo tras sufrir un accidente en el barranco Bujame de Teno, en el municipio de Buenavista del Norte (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 12.45 horas cuando el Cecoes recibió una alerta sobre el accidente de un grupo de barranquistas que precisaba asistencia sanitaria en un lugar de difícil acceso en el barranco Bujame de Teno. Ante ello, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Tras el acercamiento a bordo de un helicóptero de rescate, rescatistas del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y bomberos del Consorcio de Tenerife descendieron hasta el lugar, rescataron a un afectado con traumatismo craneal en parada cardiorrespiratoria y practicaron las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, sin resultado al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Otro grupo de bomberos y efectivos de la Guardia Civil ascendieron hasta la zona para autorizar el traslado del cuerpo por vía aérea hasta la helisuperficie de La Guancha y completar la evacuación terrestre por sus propios medios del grupo, integrado por otras tres personas sin lesiones.

Tras su activación inicial para una eventual transferencia de personas afectadas, un helicóptero medicalizado, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se retiraron del campo de golf de Buenavista del Norte junto a efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria y de la Policía Local.