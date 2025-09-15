Fallece un hombre de 56 años tras precipitarse con una retroexcavadora en Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha fallecido este lunes tras precipitarse con una retroexcavadora en la calle Diseminado de Montaña Las Palmas, perteneciente al municipio canario de Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 14.37 horas cuando el Cecoes recibía una alerta en la que se comunicaba que una retroexcavadora se había precipitado desde la carretera de Valsequillo a la zona de Hoya Manrique con una persona en su interior que precisaba rescate y asistencia sanitaria.

Tras ello, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Efectivos de Los Bomberos lograron llegar hasta el varón y lo rescataron para que pudiera recibir asistencia sanitaria. El equipo del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró al afectado y a pesar de las maniobras practicadas sólo pudieron confirmar su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida. El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) que se desplazó a la zona se retiró y finalmente no intervino en el rescate del afectado.

Efectivos policiales colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron los informes oportunos. En concreto, tal y como ha trasladado el Cecoes, ha intervenido una Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, una ambulancia medicalizada del SUC, un helicóptero de rescate del GES, la Policía Nacional y la Policía Local.