Fallece un hombre de 87 años tras quedar atrapado al intentar detener un vehículo en Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 87 años, ha fallecido este viernes tras quedar atrapado bajo un vehículo al intentar detenerlo en la avenida Parque Central, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:59 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos se encargaron de liberar al afectado de los bajos del vehículo para que pudiera recibir asistencia sanitaria. El equipo asistencial del Servicio de Urgencias Canario confirmó su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida. Efectivos policiales se encargaron, por su parte, de la investigación de los hechos e instruyeron las diligencias correspondientes.