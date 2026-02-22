Fallece un hombre en un atropello en la TF-1, a la altura de Granadilla de Abona (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este domingo tras sufrir un atropello en la TF-1, a la altura de Granadilla de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 01:25 horas de la pasada madrugada, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el citado atropello, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, junto a un médico del centro de salud de San Isidro, solo pudo confirmar el fallecimiento.

La Guardia Civil instruyó diligencias.