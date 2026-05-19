Fallece un hombre tras ser rescatado del mar en la costa de Las Galletas

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en la tarde de este martes tras ser rescatado del mar en apuros en la costa del municipio de Arona.

Los hechos han sucedido pasadas las 14.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que una persona se encontraba en apuros en el mar, entre las playas de Los Enojados y Los Sanojados en la costa de Las Galletas, y precisaba ayuda.

Efectivos de Bomberos se lanzaron al agua y rescataron al afectado y personal del SUC, con su colaboración, comprobaron que el bañista se encontraba en parada cardiorrespiratoria y comenzaron con su asistencia.

Tras practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, en las que también participó la dotación profesional del helicóptero medicalizado que tomó tierra en una zona cercana, no se obtuvieron resultados y se confirmó su fallecimiento.

La Policía Local aseguró el lugar y colaboró con el resto de los recursos de emergencias mientras que la Guardia Civil custodia el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial y realiza las diligencias correspondientes.