Fallece un joven de 27 años tras sufrir un accidente con una motocicleta en Guía de Isora (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 27 años, ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente con la motocicleta en la que circulaba por la Avenida de la Constitución, en el municipio de Guía de Isora, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:26 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario y del centro de salud de la zona confirmaron el fallecimiento del afectado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

La Policía Local realiza el atestado correspondiente.