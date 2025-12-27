Fallece un motorista de 28 años tras colisionar con un turismo en la TF-65, en San Miguel de Abona (Tenerife)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 28 años, ha fallecido este sábado tras sufrir una colisión con un turismo en la TF-65, a la altura del km 3,9, en San Miguel de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:36 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el accidente entre ambos vehículos, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal del Servicio de Urgencias Canario comprobó que el motorista se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, sin éxito, por lo que confirmaron su fallecimiento.

La Guardia Civil se encargó del atestado y regular el tráfico en la vía.