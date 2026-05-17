Fallece un motorista en una colisión con un automóvil en La Aldea, en la isla de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este sábado tras sufrir un choque con un automóvil en la calle Las Marciegas, en el municipio de La Aldea, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19:55 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y de Atención Primaria solo pudieron certificar el fallecimiento del motorista al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias.