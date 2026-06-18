Fallece un motorista tras salirse de la vía en la TF-1, a la altura de Güímar (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este jueves tras salirse de la vía en la Autopista TF-1, a la altura de de Güímar, en Tenerife según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Ante la gravedad del incidente, se activó desde el primer momento un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario, que llegó a tomar tierra en la propia Autopista, así como ambulancias de soporte vital avanzado para garantizar la evacuación urgente por vía aérea.

A la llegada del personal sanitario, el afectado presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Guardia Civil se hace cargo de las diligencias judiciales.