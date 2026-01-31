Fallece Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife

Archivo - El Presidente Del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior - CEDIDA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior (CC), ha fallecido este sábado a los 76 años de edad, según ha avanzado hoy el periódico 'El Día' y confirman a Europa Press fuentes del partido.

Melchior ocupó la presidencia del Cabildo de Tenerife entre 1999 y 2013, representando a su partido Coalición Canaria. Entre 2015 y 2018, presidió la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, y también fue senador por Tenerife en la legislatura de 2004-2008.

Desde que comenzó su carrera política, mostró interés por las actividades de investigación, desarrollo y demostración de las energías renovables llevadas a cabo en la Unión Europa, aportando su participación en diferentes seminarios, congresos y conferencias.

En la actualidad, Melchior continuaba siendo miembro de la Ejecutiva Insular y Nacional de Coalición Canaria (CC).