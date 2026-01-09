Fallecen dos personas por un incendio en una vivienda en Arucas (Gran Canaria)

Archivo - 112 Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido este jueves a causa de un incendio declarado en una vivienda en el Barranco de Arucas, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 16.34 horas, cuando el Cecoes recibía varias llamadas en las que se informaba de un incendio que afectaba a una vivienda ubicada en un barranco y generaba una gran cantidad de humo. El 112 activó de inmediato los recursos de emergencias necesarios.

Efectivos de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria extinguieron las llamas y, tras proceder a las labores de ventilación, localizaron a dos personas fallecidas en el interior de la vivienda. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC)intervino en el lugar del incidente con una ambulancia de soporte vital básico.

Tal y como ha trasladado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, la Policía Local y Protección Civil colaboraron con el resto de los recursos de emergencia; mientras que la Guardia Civil realiza las diligencias correspondientes.