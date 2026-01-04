Un fallecido y cuatro migrantes evacuados al Hospital del cayuco que arribó este sábado a Tenerife

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de los 166 migrantes que arribaron este sábado a Tenerife en un cayuco han tenido que ser evacuados a centros hospitalarios de la isla. Además, entre los migrantes, también se encontró a una persona fallecida, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

Salvamento Marítimo interceptó la embarcación en la mañana de ayer sábado, mientras navegaba en aguas próximas al sur de Tenerife.

A las 7.29 horas, un marinero había alertado de la presencia del cayuco, por lo que se procedió a movilizar a la salvamar Alpheratz y al helimer 201, según informó entonces el organismo estatal.

Localizada la embarcación, próxima a Punta Amarilla, la Salvamar Alpheratz decidió que, debido a las condiciones meteorológicas adversas, erá más seguro tomar destino hacia el puerto de Granadilla.

DESEMBARCO EN GRANADILLA

Asimismo, ambas unidades procedieron a escoltar al cayuco hacia Granadilla, al tiempo que los controladores marítimos movilizaron como apoyo a la salvamar Menkalinam, que salió a su encuentro.

A las 10:30 horas de este sábado, ambas salvamares procedieron con el cayuco a arribar al puerto tinerfeño hasta su atraque seguro y desembarque, mientras el Helimer 201 se retiró a su base.