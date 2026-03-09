Familias de alumnos NEAE denuncian en el Parlamento expulsiones en centros y "abusos de autoridad" del profesorado

Archivo - Educación para alumnos con autismo - VITHAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Canaria Educación Inclusiva y la Asociación Madres sin Miedo han denunciado este lunes que los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) son expulsados en centros de las islas, incluso en algunos que tienen Aulas Enclave, y se registran "abusos de autoridad" por parte del profesorado.

"Lo estamos pasando muy mal, queremos recuperar nuestras vidas, no queremos estar matándonos a defender los derechos de nuestros hijos", ha señalado ante la comisión parlamentaria de Educación la portavoz de la plataforma, Carolina Buriticá, con motivo de la tramitación parlamentaria de la ley de autoridad del profesorado.

Ha insistido en las "barreras" que hay en Canarias para la escolarización de este perfil de alumnos y en que se "vulneran" sus derechos, lo que obliga a muchas familias a acudir "a los juzgados" por la falta de apoyo y "decisiones arbitrarias" que se toman en los centros.

Ha apuntado que los alumnos NEAE necesitan "más protección" que los profesores, que las familias están "desamparadas" y que la nueva ley "no tiene en cuenta" al alumnado con discapacidad y se promueve la "exclusión y el abandono escolar".

En esa línea ha apuntado que "se sigue criminalizando" a los alumnos con necesidades especiales, a quienes se "maltrata", entre otras cuestiones por la "falta de formación" de los docentes, subrayando que hace falta potenciar "lo pedagógico" por encima de lo "sancionador".

Ha descrito al sistema como "inflexible" y que "no se implica" en las necesidades especiales y no entiende las expulsiones de alumnos por situaciones que se generan derivadas de su propio diagnóstico, de ahí que haya demandado "trabajar con empatía y recursos".

PASA "EN TODAS LAS ISLAS"

Ha indicado que estos episodios no son "algo puntual" sino que pasa "en todas las islas", ha dicho que no es "prioritaria" esta ley y pedido recursos judiciales y psicológicos para las familias, que tienen que costear todas las terapias con recursos propios.

Como ejemplo de lo que ocurre en las aulas ha detallado algunos casos concretos como el de Pablo, con autismo grado 1, y que "tuvo que aguantar confrontaciones y gritos" sin tiempo para procesarlas por lo que sus conductas fueron calificadas como "agresivas" y fue expulsado varios días hasta que "se ha tenido que cambiar de centro a donde sí está siendo atendido".

De Gabriel, con TDAH y trastorno negativista desafiante, ha comentado que ya lleva casi un mes de expulsiones en un nuevo centro por traslado de isla "amparado en reglamentos internos y en protocolos de convivencia" que contradicen derechos fundamentales, y Thiago, con TEA y TDAH, ha pasado por "situaciones muy graves pues se le han grabado sus crisis y difundido", más agresiones sufridas por parte del profesorado.

Incluso, este mismo curso ha sido expulsado 15 días "obligando a su madre, una madre soltera, a hacerse cargo de su educación en casa". "Es increíble que esto suceda en un país que se llama a sí mismo del primer mundo", ha agregado.

Los diputados de los grupos Popular y Nacionalista, Sonsoles Martín y Jonathan Fumero, respectivamente, han instado a la portavoz a reubicar sus enmiendas tanto en el decreto de convivencia como en la futura ley de atención a la diversidad y han defendido la sensibilidad del consejero de Educación, Poli Suárez, con los alumnos de necesidades especiales.