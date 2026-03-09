Las familias numerosas de La Palma podrán tramitar el carné en la isla

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma suscribirán un convenio de cooperación para la encomienda de actuaciones de información, asesoramiento, registro y tramitación de solicitudes y entrega de copia en soporte papel de títulos de familia numerosa, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Así lo ha autorizado este lunes el Consejo del Gobierno del Ejecutivo canario, con el fin de ofrecer una respuesta "ágil, eficiente y próxima" a las familias numerosas residentes en la isla para ejercer su derecho al reconocimiento de tal condición jurídica y la obtención del título administrativo que lo acredita, su renovación, modificación y/o duplicado, según ha informado el Gobierno de Canarias en nota de prensa.

De esta forma se beneficia a las 1.143 familias numerosas residentes en La Palma. El acuerdo articula la cooperación entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y el Cabildo de La Palma, por el que se encomienda a la institución insular las actuaciones relativas a la expedición de títulos de familias numerosas por medios telemáticos, así como su renovación, modificación o expedición por pérdida del título y, de otra parte, de información y asesoramiento en la materia.

Además, en virtud de este acuerdo, la Consejería de Bienestar Social conserva la titularidad y el ejercicio de la competencia administrativa de reconocimiento de la condición de familia numerosa y de expedición del título administrativo correspondiente, por lo que las actuaciones administrativas que se encomiendan al Cabildo insular se constriñen al ámbito de actuaciones de gestión administrativa, asesoramiento e información a la ciudadanía y acompañamiento de ésta en sus trámites con la Administración autonómica.

Actualmente Canarias cuenta en su conjunto con un total de 28.079 familias con un carné de familia numerosa.