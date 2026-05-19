La Fan Zone en Gran Canaria por la visita de León XIV pondrá el valor la "canariedad" a través de su riqueza musical

Presentación de la Fan Zone por la visita del Papa a Gran Canaria - CEDIDO POR DIÓCESIS DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Canarias ha apostado por poner en valor la "canariedad" a través la riqueza cultural y musical de las islas en la Fan Zone que se abrirá el próximo 11 de junio en el anexo del Estadio de Gran Canaria con motivo de la celebración de la Santa Misa que presidirá el Santo Padre León XIV.

Así se ha puesto este martes de manifiesto durante una rueda de prensa para presentar los detalles de un espacio que se proyecta como lugar de acogida y animación para las personas que asistan a la misa.

El objetivo es acompañar la llegada de los miles de asistentes que participarán en la Eucaristía, convirtiendose además en una muestra de la identidad cultural y musical del Archipiélago.

Según ha informado la Diócesis, entre los artistas que actuarán están Los Gofiones; el verseador Yeray Rodríguez; la cantante Cristina Ramos; Hakuna Group Music; La Clandestina y Domingo Rodríguez 'El Colorao'. Por su parte, Pedro Manuel Afonso, que actuará durante la mañana en el acto que tendrá lugar en el muelle de Arguineguín.

Durante la comparecencia se destacó que, desde el primer momento, la diócesis tuvo claro que un acontecimiento histórico como la visita del Santo Padre debía contar con la implicación de la cultura canaria como elemento integrador y representativo de la identidad de las islas.

La Fan Zone reunirá diferentes expresiones musicales y culturales vinculadas a Canarias, en un ambiente pensado para favorecer la convivencia, la acogida y la participación antes del inicio de la celebración litúrgica.

PONER EL VALOR LA CANARIEDAD

Al respecto, el obispo de Canarias, José Mazuelos, explicó que "la Fan Zone nace precisamente con ese espíritu integrador, para ofrecer una muestra de la riqueza cultural y musical de Canarias, poniendo en valor nuestra canariedad a través de artistas y expresiones que forman parte de nuestra tierra".

Asimismo, subrayó que "la música será un elemento de encuentro y preparación, creando un ambiente de acogida, alegría y fraternidad para todos los participantes que acudirán a la celebración de la Eucaristía en el Estadio de Gran Canaria".

Desde Los Gofiones, Pedro Afonso expresó su "agradecimiento total por la invitación" y destacó que "poder estar haciendo lo que más me gusta en un sitio tan emblemático como es el muelle de Arguineguín supone una gran responsabilidad por lo que representa".

Por su parte, el verseador Yeray Rodríguez señaló que compartirá escenario con Domingo Rodríguez 'El Colorao', Javier Cerpa y Cristina Ramos, destacando que "en estos tiempos en los que tanto se habla de prioridades, priorizar la humanidad y la justicia está por encima de todo".

Mientras, la cantante Cristina Ramos afirmó sentirse "honrada de poder ser partícipe de este momento histórico y poner mi granito de arena con mi lenguaje, que es el lenguaje de la música".

Desde Hakuna Group Music, José María aseguró que será una oportunidad para "mostrar la juventud de la diócesis de Canarias, la Iglesia misma y las maravillas de Dios".

Además, Pedro Manuel Afonso señaló que "es un privilegio estar en esta Fan Zone" y resaltó que, además de la música, será una ocasión para "mostrar la forma que tenemos los canarios de acoger a todo el mundo" recordando que "nosotros siempre hemos sido un pueblo migrante".

Finalmente, Saulo Armas, de La Clandestina indicó que para el gruppo "es una ocasión muy especial", ya que les permitirá "mostrar la idiosincrasia de Canarias y la música que suena en La Rama", y añadió que "con tanto ruido que hay, que la verdad gane al ruido".