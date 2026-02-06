La Fecai y la Fecam apoyan el 'Decreto Canarias', pero aportarán "mejoras" para que "ninguna isla se quede atrás"

La Fecai y la Fecam apoyan el 'Decreto Canarias', pero defienden "mejoras" para que "ninguna isla se quede atrás" - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Canaria de Islas, Lola García, así como la de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Mari Brito, han mostrado este viernes su apoyo al 'Decreto Canarias' del Gobierno en un encuentro convocado este viernes en Presidencia del Gobierno por el presidente Fernando Clavijo para debatir la propuesta que próximamente remitirá al Estado.

Tras la reunión, en la que han participado representantes de Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos, Lola García ha valorado "positivamente" el "espíritu" del Decreto Canarias: "Nuestras islas no pueden seguir esperando a que el Estado apruebe unos presupuestos para avanzar en derechos y servicios público esenciales", ha añadido.

Asimismo, García ha defendido, de este modo, que "no se trata de reclamar privilegios" sino de hacer cumplir "obligaciones pendientes" con el archipiélago, "un territorio reconocido además como región ultraperiférica".

La presidenta de la Fecai ha explazado las conclusiones de la Fecai a la culminación del análisis particular del documento legislativo con "la realidad de cada isla". Todo ello, ha dicho, con el objetivo de garantizar "la equidad" y que las ayudas "lleguen, asimismo, a quienes más lo necesitan" y que "ninguna isla se quede atrás".

En paralelo, presidenta de la Fecam, Mari Brito, ha trasladado "la voluntad" de la organización de estudiar el documento propuesto por el Gobierno y, en consecuencia, realizar aportaciones que "enriquezcan" el mismo en defensa del municipalismo canario. Brito ha subrayado, asimismo, que la Fecam reivindica "los recursos necesarios" para que los ayuntamientos canarios puedan ejecutar sus políticas públicas y dar, finalmente, "los mejores servicios" a la ciudadanía en el archipiélago.

RECHAZO EN EL HIERRO

En particular, este viernes, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha manifestado su disconformidad con el 'Decreto Canarias' impulsado por el Gobierno autonómico al considerar que "no es suficiente" para El Hierro "ni vela por los intereses" de la isla occidental.

Asimismo, en la presentación de este documento, el presidente ha solicitado al Ejecutivo autonómico elaborar un decreto particular para la isla que "refleje, de verdad, las necesidades de la misma". Así, ha pedido que no se redacten documentos sin escuchar al Cabildo ni a los herreños: "No nos están teniendo en cuenta", ha dicho.

De este modo, el presidente insular ha denunciado este viernes que El Hierro ha vuelto a ser tratado "como una nota a pie de página". Lamenta que la isla aparece citada "tres veces" en un documento "de más de 20 páginas".

"Se nombra a El Hierro cuando conviene, pero solo para utilizarlo como instrumento político, para hacer un paripé", ha aseverado el presidente insular. Además, detalla el Cabildo que la propuesta del 'Decreto de Canarias' incluye varias medidas enfocadas en la conectividad aérea y marítima, cuestiones que la institución apoya, pero "no en el fondo ni en las formas".

Armas ha instado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a trabajar de forma conjunta en un 'Decreto El Hierro': "¿Qué proyecto político tienen ustedes para El Hierro? Ninguno", ha lamentado.

El GOBIERNO, ABIERTO A LA MEJORA

Por su parte, el presidente Fernando Clavijo ha agradecido a cabildos y ayuntamientos su apuesta por colaborar con el Gobierno en la negociación con el Estado de Decreto Canarias. "Seguiremos mejorando el documento", ha avanzado.

Durante su intervención, Fernando Clavijo ha precisado que la propuesta de 'Decreto Canarias' elaborada por los servicios jurídicos y técnicos de la comunidad autónoma incluye más de 50 medidas de las que algunas inciden de forma "directa" en los recursos que tendrán las corporaciones locales del archipiélago para afrontar sus competencias.

"Se busca mejorar la calidad del empleo y la renta disponible de las familias, consolidar los recursos para que ayuntamientos, cabildos y gobiernos podamos ayudar a los más vulnerables y a revertir los datos de cronificación de la pobreza, garantizar los fondos necesarios para nuestras infraestructuras y también consolidar las ayudas al transporte", ha resumido.

Entre las medidas, el jefe del Ejecutivo regional ha considerado especialmente "relevante" que el documento que se negociará con el Estado persiga "blindar" la participación de los cabildos y ayuntamientos de las islas en los tributos del Estado durante 2026 y 2027 con los mismos recursos financieros que en los presupuestos de 2023 que se encuentran prorrogados.

También ha subrayado la importancia de que el decreto ley que se propone aprobar en Consejo de Ministros garantice la gratuidad de las guaguas hasta 2027, con una aportación anual de 160 millones por parte del Gobierno español, reduciendo el coste de esta medida que asumen desde su implantación el Ejecutivo autonómico y los cabildos.

Asimismo, el texto de 'Decreto Canarias' que el próximo lunes aprobará el Consejo de Gobierno reclamará la firma de un convenio con el Estado que garantice financiación para los trenes en Gran Canaria y Tenerife. La propuesta contempla además la aportación estatal de fondos para para afrontar emergencias declaradas en las islas como la energética y la hídrica.