La Fecam vincula pobreza con precio de la vivienda y avisa de que es "insostenible" el mercado del alquiler

Decenas de personas acampadas en la Plaza del Ayuntamiento, a 4 de octubre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Varios jóvenes comenzaron ayer una acampada en la Plaza del Ayuntamiento tras la manifestación por la vivienda celebrada est - Eduardo Manzana - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito (PSOE), ha vinculado este martes de manera directa la pobreza con el precio de la vivienda y ha incidido en que especialmente es "insostenible" el mercado del alquiler, con habitaciones a 600 euros en pueblos medianos, ya no en grandes ciudades.

"1.000 euros de alquiler en un pueblo, eso es insostenible para una familia que gane 1.400 euros, y hay muchas familias que ganan 1.400 euros, sobre todo en servicios básicos de limpieza, de ayuda a domicilio o de hostelería, los sueldos son eso", ha comentado en una comparecencia ante la comisión de estudio sobre la pobreza infantil del Parlamento de Canarias.

Brito ha advertido de que si no suben los salarios y no baja el alquiler, "la situación se va a cronificar todavía más de lo que está ocurriendo hoy en día" por lo que se ha mostrado a favor también de regular el precio y de que el Gobierno de Canarias desarrolle las zonas tensionadas.

Ha comentado que la construcción de vivienda pública no va al ritmo que se necesita pues aún se empiezan a licitar promociones del último Plan de Vivienda de 2025.

"No podemos esperar dos o tres años a esas viviendas porque lo que se falta es vivienda, porque no hay, los ayuntamientos han cedido suelo, hay proyectos, ¿por qué no se ha destinado ese dinero del Gobierno de Canarias?", se ha preguntado.

LIMITAR LA COMPRA DE VIVIENDA POR EXTRANJEROS

Ha coincidido con la postura del Gobierno regional de tratar de limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros, un fenómeno muy acusado en las 'islas verdes', y se ha mostrado crítica con la sobrecarga que sufren los ayuntamientos con las inspecciones del alquiler vacacional.

Igualmente ha admitido que los ayuntamientos se sienten "frustrados" ante la falta de financiación para poder ayudar a combatir la pobreza pues se logró aprobar el catálogo de servicios sociales pero sin los recursos económicos necesarios.

Lo mismo ocurre con el Plan Concertado, que lleva sin actualizarse desde 2002, aparte de que la financiación, al igual que ocurre con el Plan Corresponsables, suele llegar a final de año y muchas veces no da tiempo a ejecutar partidas.

Brito ha lamentado que muchos veces esos fondos vienen a cubrir los "gastos" propios de los ayuntamientos y no se pueden desplegar nuevas medidas y reclamado la necesidad de que haya equipos de trabajo "multidisciplinares" porque muchos solo tienen trabajadores sociales y "no tienen educadores, no tienen psicólogos, no tienen otro tipo de profesionales que atiendan toda la problemática".

Ha comentado también que los ayuntamientos no tienen fondos para combatir el sinhogarismo y que están aumentando tanto los problemas de salud mental en los menores como el "absentismo" de los profesionales que atienden los servicios sociales debido a la "carga emocional", de ahí que solicite un servicio especializado a la Consejería de Sanidad.

La presidenta de los ayuntamientos ha valorado la apuesta del Gobierno de Canarias por el desarrollo de la educación de cero a tres años que rebaja la carga que tenían los ayuntamientos con las escuelas infantiles pero ha pedido más fondos para incrementar el despliegue.