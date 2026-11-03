Federación de Peñas del CD Tenerife convoca un minuto de silencio en el Heliodoro por la muerte de Jesús de Miguel

Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 3 noviembre 2026 13:08
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Peñas del CD Tenerife ha convocado en la tarde de este martes, a las 18.00 horas en la puerta 9 del Heliodoro Rodríguez López (grada de Herradura), un minuto de silencio en memoria de Jesús Miguel, fallecido en el Hospital de La Candelaria tras no recuperarse del violento choque sufrido contra el portero del Andorra, Jesús Owono.

Desde que se conoció la muerte de De Miguel, la puerta 9 del estadio se ha convertido lugar de encuentro de los aficionados, que dejan mensajes de ánimo y condolencias y ramos de flores a modo de homenaje.

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