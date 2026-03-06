La FEHT resalta el "esfuerzo sostenido" del sector hotelero en Canarias en la generación de empleo

Junta directiva de la FEHT - ESTEBAN CAMPILLO. CEDIDA POR LA FEHT

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha resaltado el "esfuerzo sostenido" del sector hotelero en Canarias en la generación de empleo, destacando el liderazgo del archipiélago tras publicarse los últimos datos del informe de Coyuntura Hotelera 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a las dos provincias canarias a la cabeza de España en la ratio de trabajadores por habitación.

Estos datos, indican desde la patronal turística, "reflejan la fortaleza de un modelo turístico robusto" en cuanto a la creación de empleo "estable y basado en la calidad" del servicio, si bien reafirman el "compromiso del sector con el diálogo social, la unidad empresarial y la defensa del interés general de la sociedad", según ha informado la FEHT en nota de prensa.

Así lo ha expuesto el reelegido presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Las Palmas, que está integrada en la FEHT, José María Mañaricua, que expuso que según dichos datos oficiales del INE, las dos provincias de Canarias registran las ratios "más elevadas" de personal empleado por habitación hotelera en España durante 2025.

En concreto, la provincia de Las Palmas presenta una ratio de 0,52 empleados por habitación, mientras que la de Santa Cruz de Tenerife alcanza los 0,55, situándose ambas por delante del resto de destinos turísticos del país, incluidos aquellos que ofrecen un modelo de negocio muy similar al de Canarias.

Baleares, tercera en el ranking nacional, registra una ratio de 0,42 empleados por habitación, diez puntos por debajo de las dos provincias canarias.

Estos datos, subrayan, "reflejan una realidad" que el sector turístico canario "lleva años defendiendo: la actividad turística en Canarias no solo es el principal motor económico de las islas, sino también una de las que mayor volumen de empleo genera en relación con su dimensión empresarial".

Asimismo la encuesta del INE recoge que el número medio de personas empleadas en los establecimientos hoteleros de España alcanzó en 2025 los 254.295 trabajadores, lo que implica un incremento del 4,1% respecto al año anterior, mientras que el número de establecimientos y habitaciones se mantuvo "prácticamente estable".

Estos datos confirman, según la FEHT, el "esfuerzo sostenido" del sector por consolidar un modelo turístico que "combina competitividad empresarial, estabilidad laboral y generación de oportunidades para miles" de familias canarias.

Señalan que la elevada ratio de empleo por habitación "demuestra que el turismo en Canarias es una actividad intensiva en mano de obra", que requiere equipos profesionales "amplios y cualificados" para mantener los estándares de calidad que caracterizan al destino.

Así, desde la FEHT se resalta que el sector turístico "ha demostrado, de forma reiterada, su capacidad para dialogar, alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores y asumir compromisos que contribuyen a mejorar" las condiciones laborales.

POR ENCIMA DE LA MEDIA EN RETRIBUCIONES

Mañaricua expuso que los datos sobre la creación de empleo en los hoteles, y también los referidos a los salarios en el sector, sitúan a Canarias "un 13% por encima de la media española y también a la cabeza del país respecto a las retribuciones de los trabajadores en hoteles", lo que consideran que implican una "prueba inequívoca" de que el sector "escucha, actúa y cumple".

Esta actitud, manifestó, también "se ha reflejado en los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales para mejorar salarios, reforzar la estabilidad laboral y avanzar en medidas que dignifican" las profesiones turísticas.

Finalmente consideró que el sector turístico canario ha demostrado, además, "su voluntad de contribuir a la estabilidad social y económica del archipiélago, apostando por el diálogo y por soluciones que permitan seguir generando empleo, riqueza y oportunidades".

Desde la FEHT se incide en que el turismo "forma parte del proyecto colectivo de la sociedad canaria y su fortaleza depende también de la unidad" del sector y de la capacidad de todos los actores implicados para trabajar en una misma dirección.

En este marco, defienden que el turismo "no solo genera actividad económica, sino que asume responsabilidades" con el conjunto de la sociedad, contribuyendo al bienestar de miles de trabajadores y al desarrollo de las islas.

Respecto a la nueva junta directiva de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Las Palmas, presidida por José María Mañaricua, está integrada además por Águeda Borges como vicepresidenta; Nicolás Villalobos, tesorero, y Carlos Sotelo, secretario. Completan la dirección de la AEH los vocales de la junta directiva: José Alba, Pablo González-Haba, Alfredo de Toro, Judith Guanich, Mari Luz Fraile, Daniel Salat, David Frank Callow, José Antonio Amador, Alfonso Girón y Javier Romero.