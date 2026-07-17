Feijóo dice que Canarias tiene que ser "la mejor imagen" de España y promete financiación y política migratoria "firme"

Fotos Feijóo en un acto del PP en Santa Cruz de Tenerife - DAVID MUDARRA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este viernes que Canarias debe representar "la mejor imagen" de España y por ello se ha comprometido a dotarla de la financiación necesaria por su condición de Región Ultraperiférica (RUP) y de una política migratoria "firme".

En un acto con motivo de la presentación de Carmen Pérez como candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife ha apuntado que Canarias no puede "estar condenada al abandono del sanchismo" ni "ser noticia por personajes oscuros" sino por su "talento y prosperidad".

Ha indicado que conoce la financiación que el archipiélago "necesita" y por ello ha reclamado que "se hable" de construcción de vivienda, de mejores servicios públicos, empleo, oportunidades y especialmente de una política migratoria "firme, ordenada y europea", y si el Gobierno central "no es capaz" de parar los flujos de inmigración irregular, "tiene que hacerse cargo y no obligar a Canarias, eso no es la responsabilidad de un gobierno".

"No voy a dejar sola a Canarias ante una crisis", ha detallado, resaltando que bajo el mandato de Pedro Sánchez han entrado al archipiélago unos 173.000 migrantes y durante la época de Mariano Rajoy, 2.800 migrantes.

"No tengo muchos más que añadir, hay que hacer política ordenada y si no somos capaces, lo debe asumir el Gobierno central", ha destacado.

Feijóo ha ofrecido una "apuesta firme" por Canarias y reivindicado el "orgullo" de su partido por la labor que realiza cogobernando el archipiélago pues el PP canario conforma una "gran equipo" lleno de "talento, trabajo y determinación".

En el caso concreto de Santa Cruz de Tenerife ha insistido en la defensa de los "intereses generales" de la ciudad y ha descrito a Pérez como una "gran candidata, no hay nada más que escucharla, está enamorada de Santa Cruz".

Ha resaltado su "ilusión" y que "no tiene techo" como candidata, lo mismo que el PP de Canarias.

El presidente de los populares ha reconocido también el "trabajo" de Carlos Tarife, primer teniente de alcalde de la capital y último candidato electoral, subrayando que el partido "está mejor que hace cuatro años".

Ha señalado que un partido político "es un equipo" y se basa en tener "gente generosa y útil" y "Carlos es generoso y útil y sigue siendo un activo", al tiempo que ha realizado un símil con Pedri, el jugador de España nacido en Tegueste y que "puede estar en el banquillo pero siempre ayudando al equipo que va a ganar el Mundial".