Feministas en Tenerife volverá a salir a la calle este 25N en plena crítica por el "bloqueo" canario a fondos estatales

Charlas contra la violencia de género y el manifiesto institucional protagonizan la programación por el 25N - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El feminismo en Tenerife volverá a salir a las calles de la capital tinerfeña este 25 N, a partir de las 19.00 horas. La movilización partirá desde la Plaza Weyler, y transcurrirá por las calles Méndez Núñez, el Pilar, Villalba Hervás, San Francisco, hasta arribar a la plaza de La Candelaria, bajo el lema 'Por las que fueron, por las que etsamos, por las que vendrán. No nos callaremos, no nos callarán', según ha anunciado el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, que cumple este año 25 años de actividad.

Todo ello sucede en el marco de denuncia, por parte de la Red Feminista de Gran Canaria y del Foro contra la Violencia de Género en Tenerife, de la "mala gestión" del Gobierno de Canarias respecto de los fondos estatales anclados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que supondría la inejecución de proyectos "vitales" en materia de prevención en la lucha contra este tipo de violencia.

"Desde el año 2000, la movilización ha expresado su indignación ante las graves formas de violencia ejercidas contra las mujeres en nuestras islas y en todo el mundo. Y en este Día Internacional, queremos denunciar la situación de las mujeres que son sometidas a múltiples violencias machistas en los conflictos bélicos y en los procesos migratorios a través de los cuales son deshumanizadas e invisibilizadas", ha subrayado la portavoz Trinidad Jorge Ledesma, en una rueda de prensa celebrada en la Librería de las Mujeres.

En este 2025, ha incidido el Foro, cuatro mujeres han sido asesinadas en Canarias, acumulando un total de 112 feminicidios desde el año 2003. "Estos datos son solo la punta del iceberg del elevadísimo número de casos de diversas violencias machistas que se ejercen contra las mujeres y a las que nos enfrentamos día a día, entre ellas violencia física, sexual, psicológica, económica, laboral, violencia vicaria, violencia institucional, ciberviolencias", han advertido las portavoces del colectivo, que recuerda que se trata de un "problema estructural", anclado en un sistema heteropatriarcal, y que precisa de medidas estructurales.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN EN CANARIAS

Desde el Foro Contra la Violencia de Género en Tenerife, han advertido, además, de la realidad que vive el archipiélago en su lucha contra este problema estructural, que cuenta en Tenerife con "un alto índice" de desestimación en las peticiones de órdenes de protección en los juzgados de violencia --con una diferenciación respecto a otros partidos judiciales de canarias que rozaría el 40%--, y que se suma a la "sobrecarga" existente en los juzgados.

"No es fácil denunciar, no es nada fácil, y cuando una mujer que ha decidido, en un momento determinado, denunciar, no tiene respuesta por parte del sistema. ¿Por qué? Porque, en estas ocasiones, no se definen las medidas cautelares, no hay órdenes de protección y hay tener en cuenta también que, mayoritariamente, quienes siguen poniendo las denuncias son las mujeres, no las familias, no el entorno familiar", han advertido desde el colectivo, que ha señalado que "da la sensación" de que, en función del juzgado que "te toque" la denuncia de la víctima se podrá admitir a trámite o no.

De este modo, han ejemplificado, en el partido judicial que corresponde a La Laguna (Tenerife) atendiendo a datos del Consejo General del Poder Judicial, se dan "muy pocas" órdenes de protección. "La vida de las mujeres no puede depender en ningún caso del lugar donde vivas", ha señalado la portavoz Trinidad Jorge.

Por su parte, la portavoz Elisa Pérez también ha denunciado la "ineficiencia e inacción" del Gobierno de Canarias, sobre todo respecto a la ejecución económica de la financiación recibida en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Como sabemos, ha habido una paralización de estas subvenciones, y ello ha impedido que muchos de los proyectos que estaban definidos para este año hayan comenzado, prácticamente, a finales de noviembre, y muchos de ellos no se pueden ejecutar, porque tienen que ser justificados a finales de diciembre.", ha relatado Pérez.

En ese sentido, advierten, la inejecución de estos proyectos tendría un "impacto negativo" sobre los recursos en atención y prevención en materia de violencia de género. Además, también han denunciado la "falta de seguimiento y evaluación de los proyectos subvencionados" por parte del Gobierno de Canarias, a lo que suman falta de transparencia en políticas públicas y cómo se está ejecutando la derivación de recursos propios desde el Ejecutivo.

PRIVATIZACIÓN DE RECURSOS

"Además, también denunciamos la externalización y privatización existente de los recursos de atención a mujeres en situación de violencia de género, cuestión a la que se suma un agravante, y es que hemos denunciado en varias ocasiones la situación de las trabajadoras, las especialistas que están al frente de esos recursos de violencia, por las condiciones laborales que sufren", han añadido.

Asimismo, en general, el colectivo continuará exigiendo políticas públicas "eficaces, evaluables, transparentes", que se concreten en la asignación de recursos humanos especializados, materiales y financieros "adecuados, suficientes y estables" para la prevención, atención e intervención para mujeres y el resto de la ciudadanía.