El Festival Arena Negra (Fuerteventura) concluye con alrededor de 34.000 espectadores durante el fin de semana

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 9 (EUROPA PRESS)

Alrededor de 34.000 personas disfrutaron de programación del Festival Arena Negra 2025 que ha tenido lugar este fin de semana en Fuerteventura.

Según informa el Cabildo en una nota de prensa, tras la primera noche el pasado viernes con los conciertos de Aldara, Miguel Ríos, Antonio Orozco y Grupo Extra, la música regresó el sábado.

Los conciertos de día se celebraron en el recinto ferial de Gran Tarajal contaron con Los Coquillos, Sirinoke Folk, Caluu.C, Los Vinagres y la artista Lucrecia, una de las voces más importantes de Latinoamérica y Europa. Esta programación de día fue amenizada, además, por DJ Desirée Santana.

Ya por la parte, a partir de las 19.00 horas, la música se trasladó al escenario principal de la playa de Gran Tarajal, comenzando con la mezcla de flamenco, pop y rock de El Duende Callejero, uno de las bandas imprescindibles del panorama nacional.

Tras este pistoletazo de salida, el puertorriqueño Guaynaa ofreció al público gran parte de sus éxitos que acumulan más de 500 millones de reproducciones en Youtube y Spotify. A continuación fue el turno de Lucho RK, grancanario que conquistó al público con su estilo versátil y ritmos latinos.

Finalmente, Abraham Mateo, uno de los cabeza de cartel, fue el encargado de poner fin a dos días de música en la playa Gran Tarajal con una actuación que destacó por su energía, su dominio del baile y su conexión con el público.