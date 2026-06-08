El festival 'Buenavista Diversa' (Tenerife) cumple diez años como referente de igualda, inclusión y convivencia

Presentación del festival 'Buenavista Diversa' - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Buenavista Diversa' cumple este año su décima edición bajo el lema 'Más que 10 vueltas al sol', consolidado ya como espacio de encuentro, participación y transformación social, comprometido con la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, presidió el acto de presentación de esta iniciativa acompañada por la alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, y los directores generales de Innovación Cultural y Administración de Centros del Gobierno de Canarias, Cristóbal de La Rosa y David Crego, respectivamente.

Fumero resaltó "la esencia del lema de este año, que gira en torno a los valores del compromiso social, la participación, la inclusión, la igualdad, la empatía, el respeto, la diversidad, la comunidad, la convivencia, la cultura y la sostenibilidad".

La consejera aseguró que "este festival se consolida como un espacio que celebra la diversidad, la inclusión, la cultura y la sostenibilidad, en un enclave mágico, como es Buenavista del Norte" y puso en valor que "en esta edición, se pone el foco en el valor del movimiento colectivo en todas aquellas personas que, desde diferentes ámbitos, han contribuido a que vivamos en una sociedad más accesible, diversa y humana".

El Cabildo de Tenerife participa en esta iniciativa a través de Sinpromi, puesto que "se trata de un festival que mantiene su compromiso con la accesibilidad universal, integrando propuestas adaptadas y espacios pensados para garantizar una experiencia inclusiva a todos los niveles".

Durante la presentación, la alcaldesa de Buenavista, Eva García, señaló que "esta es una edición muy especial, puesto que se conmemoran diez años de compromiso con la diversidad, que es un valor que se debe celebrar, proteger y promover".

Asimismo, puso de manifiesto que "Buenavista Diversa se ha consolidado como una cita de referencia para la igualdad y la inclusión, así como un espacio de diálogo, participación y convivencia, que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo entre administraciones, que es esencial para impulsar proyectos de largo recorrido y, en definitiva, iniciativas sólidas con un impacto real".