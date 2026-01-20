El festival de cine de montaña 'European Outdooor Film Tour' llega este domingo a Gran Canaria tras su lleno en Tenerife

El festival de cine de montaña 'European Outdooor Film Tour' - CEDIDO POR 'EUROPEAN OUTDOOOR FILM TOUR'

El festival de cine de deportes de montaña 'European Outdoor Film Tour' llegará este domingo, 25 de enero, a Las Palmas de Gran Canaria, tras su estreno con aforo completo que tuvo lugar el pasado 11 de enero en La Laguna (Tenerife).

Según informa la organización en una nota, en concreto, la cita tendrá lugar a las 18.00 horas en los Yelmo Cines del Centro Comercial Las Arenas y se proyectarán cortos de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Francia y Reino Unido.

El objetivo del Festival es usar el cine para acercar la importancia de defender el entorno de las montañas como patrimonio natural. Esta nueva edición acercará historias de superación, retos personales, relatos de vida, ingenio y humor con el escenario "único y desafiante" de los lugares más altos y los climas más radicales del planeta.

Con todo, el 'European Outdooor Film Tour' ha arrancado una temporada que pasará por 27 países del mundo en más de 550 eventos con 350.000 espectadores en sus casi 26 años de historia.

PROYECTOS AUDIOVISUALES

En esta edición, el festival no tendrá "un único rostro", sino el de los cuatro amigos protagonistas de 'Días salvajes', el viaje de Aurel, Chris, Hélias y Alex de 50 días en Alaska.

Su idea los lleva en este corto francés de 44 minutos a una exigente travesía por el macizo del Denali en Alaska, lejos de la civilización y con el objetivo de alcanzar el océano, en esquís, trineos de expedición y balsas flotantes.

Con 30 minutos de deporte de altura, 'Gipfeli de Suiza' es un viaje "tan loco como dulce" para el estudiante Tobias Renggli, que decidió subirse a la bici y calzarse las botas de montaña que recorrer los 26 cantones suizos hasta alcanzar sus puntos más altos.

Y a ello se suma la aventura y el reto personal de Sheri Tingey en 'Sheri', un corto de producción estadounidense que cuenta "una historia de vida, de constancia y genialidad". Sheri Tingey lleva toda una vida moldeando el mundo y su ropa a su gusto, una mentalidad que le llevó a hacerse un hueco en la industria de las actividades al aire libre.

Elladj Baldé, patinador profesional, narrará, por su parte, en los paisajes más salvajes y bellos de Canadá su viaje personal desde el sueño olímpico al hielo virgen, con un corto de seis minutos en el que este patinador de color rompe sus propios planes para reencontrarse en lo personal y profesional en las entrañas de la naturaleza.

EXPERIENCIAS EN LA MONTAÑA

En 'Freja ha vuelto' (Freja's back), una producción inglesa, el espectador regresa a la montaña con la escaladora Freja Shannon después de que sufriese una grave caída en la cara norte de Les Droites, en los Alpes franceses, que le provocó una fractura de espalda.

Y, por último, 'Suelta la línea' (Drop the line), la historia de Anthony Dutruy que ha encontrado un nuevo reto en el 'speed riding' para llevar al espectador a "volar con él" por pistas con las que muchos aficionados al esquí solo pueden soñar.

El European Outdoor Film Tour, en versión original, con subtítulos en castellano y traducción en lengua de signos, usa el cine para sensibilizar, promocionar y divulgar la protección y conservación de los espacios naturales, alineándose con la Agenda 2030 de Economía Circular de las Naciones Unidas y también del Gobierno de España.