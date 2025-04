Fierro (PSOE) pide al PP que "no" utilice la Conferencia Sectorial de Infancia para emplear sus "intereses partidistas"

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, ha pedido este sábado al Partido Popular (PP) que "no" utilice la Conferencia Sectorial de Infancia, que se celebrará este lunes, 28 de abril, para emplear sus "intereses partidistas".

Fierro ha solicitado al PP y a las comunidades en las que gobiernan que "no" torpedeen esta conferencia, que servirá para debatir el reparto de los menores inmigrantes no acompañados tras la reforma de la Ley de Extranjería, así como que "no utilicen los órganos reglados con el Estado", como es dicha conferencia, "tan importante" para Canarias, haciendo "uso político para sus intereses partidistas y partidarios".

"Le pido al PP que no utilice la conferencia sectorial del lunes como estrategia política para ir contra el Gobierno de España olvidándose del interés de los canarios y canarias una vez más. Por lo tanto, espero que este fin de semana reflexionen sobre su postura ante una norma que ya está aprobada. Y si ellos no suman, que no estorben", apuntilló en declaraciones a los periodistas.

Acusó al Partido Popular de estar "siempre" en el "no y, desgraciadamente, con la migración han hecho exactamente lo mismo, no iban a cambiar sus prácticas". Por ello, expuso que han trabajado "muchísimo" para tener una reforma del artículo 35, que consideró "es justa, que da dignidad y que cumple con los derechos humanos de los 6.000 niños y niñas" que están en Canarias o en cualquier comunidad autónoma que sea frontera.

CONGRESO INSULAR DE FUERTEVENTURA

Fierro que ha asistido al Congreso Insular del PSOE en Fuerteventura ha asegurado que esta isla "es clave" a nivel municipal e insular, reflejando lo que se quiere "ser en el resto de las islas, que es gobernar para cambiarle la vida a la gente, gobernar para hacerle la vida mejor a la gente".

En este marco, destacó la labor de Blas Acosta, que busca ser reelegido como secretario insular del PSOE, del que resaltó que "es leal no al Partido Socialista, que también es, sobre todo, leal a los intereses de esta isla".

Por su parte, Acosta indicó que el congreso servirá para conformar la "idea política de lo que quiere hacer el PSOE en la isla de Fuerteventura", con ilusiones "renovadas".

Acosta también se refirió al PP y a Vox para indicar que estos partidos "están jugando" en lo que se refiere a la migración, ya que señaló que lo que "están haciendo estas organizaciones políticas es simplemente torpedear cualquier acuerdo, cualquier asunto que es verdaderamente relevante".

Añadió que actualmente se tiene el "mejor reparto de la economía y de los impuestos de este país", así como los "mejores incrementos en tasa de empleabilidad, mejores incrementos o datos económicos que ningún otro país en la Unión Europea y, sin embargo, están buscando nada más que una excusa burda y de mal gusto" en algo que es "simplemente" el reparto de personas que "quieren buscar una mejor vida para sus familias y para ellos mismos".

Por ello, admitió que se reafirmo en sus convicciones y seguirá "peleando como militante del Partido Socialista y en el caso de Fuerteventura como secretario general" para transmitir a todos los afiliados que "es necesario todavía" el Partido Socialista, que "es el que ha conseguido durante muchos años todas las políticas de integración y de desarrollo para la clase obrera de este país, incluso para la clase empresarial".

En el caso de Fuerteventura, matizó, que lo que se persigue es "ser parte de la solución, no un problema", ya que "no" quieren "eslóganes", sino "solucionar el problema de la vivienda", cuestión que dijo que con "consejeros como Pablo Rodríguez es imposible solucionar absolutamente nada", ya que criticó que llevan "dos años" para que les "ceda parte de esas competencias para poder arreglarlas".