Finaliza 'Cinedfest' con la participación 399 centros educativos y unos 4.000 alumnos

El consejero de Formación del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina (d), junto a parte de los ganadores de 'Cinedfest' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La decimotercera edición de 'Cinedfest', el festival educativo de cine más importante de Canarias, ha concluido este jueves con su gran gala final en los Multicines Tenerife.

El encuentro ha servido para dar a conocer los ganadores de la 'Sección Canarias' entre los 48 cortometrajes finalistas de las categorías de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), tras la entrega en la jornada de este miércoles de los premios destinados a Infantil y Primaria.

El consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, presente en el acto de entrega de los galardones, felicitó a toda la comunidad educativa implicada en el proyecto.

Medina resaltó en una nota que "este festival demuestra de forma rotunda que la educación y la cultura caminan juntas para transformar la vida del alumnado, el cine es una herramienta poderosa para pensar, crear y expresar, y 'Cinedfest' ha logrado que miles de jóvenes de nuestra isla descubran nuevas formas de contar su realidad, demostrando un nivel técnico y una sensibilidad creativa excepcionales que sitúan a Tenerife a la vanguardia de la producción audiovisual".

El festival se ha consolidado como una estrategia didáctica innovadora en las aulas del archipiélago.

En la presente edición han participado un total de 339 centros educativos, 783 docentes de las islas y unos 4.000 alumnos.

Tenerife ha liderado la actividad del certamen con la implicación de 101 centros escolares, 258 profesores y la presentación de 177 cortometrajes de ficción y documentales facturados íntegramente por los estudiantes.

El éxito del programa radica en su labor formativa previa a las pantallas, que a lo largo del curso escolar ha incluido la impartición de 130 sesiones de formación audiovisual, entre talleres prácticos y clases maestras, y el asesoramiento de 80 guiones a través de su Laboratorio de Guion.

Los galardones entregados en las galas finales de La Laguna se suman a los palmarés específicos ya desvelados en los encuentros insulares de La Palma, Fuerteventura y Gran Canaria, así como a las distinciones especiales de Animación, Documental, el Premio de Diversidad e Inclusión y los Premios REF ("Ahora sí lo sé, ahora sí lo REF").

Las producciones canarias galardonadas contarán además con proyección exterior gracias a los Premios Distribución y a los convenios de Cinedfest con festivales educativos internacionales, que difundirán el talento de los jóvenes isleños en países como Argentina, Uruguay, México, Ecuador o Colombia.