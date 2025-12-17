La firma de hipotecas en Canarias cae un 0,4% tras empeorar su evolución interanual en octubre, con 1.616 operaciones

Hipoteca - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Canarias desciende un 0,4% en octubre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 0,58% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 1.616 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 25,4%.

En Canarias se prestaron 228,19 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en octubre, un 0,38% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 18,6%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 2.240 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 390,32 millones de euros. De ellas, 34 fueron sobre fincas rústicas y 2.206 sobre urbanas.

De las 2.206 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en Canarias en octubre, 1.616 fueron sobre viviendas, una en solares y 589 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de siete y en 221 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 493 hipotecas con cambios en sus condiciones, 265 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.797 préstamos sobre fincas en Canarias. De ellas 2.090 correspondieron a viviendas, 86 a fincas rústicas, 581 a urbanas y 40 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+16,08%), Castilla-La Mancha (+15,63%) y Cantabria (+14,97%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Aragón seguida de Castilla y León y Galicia con caídas del 10,68%, 7,95% y 6,96%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Comunitat Valenciana (+29,48%), Cantabria (+29,12%) y Castilla - La Mancha (+27,32%) anotando los mayores ascensos, y Galicia, (+0,16%), Canarias (+0,38%) y Aragón (+1,31%) en el lado contrario.

