La firma de hipotecas en Canarias vuelve a tasas positivas con un crecimiento del 4,9% en abril

Infografías con cifras de hipotecas en abril en Islas Canarias y por provincias. - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Canarias en abril ha aumentado un 4,9% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,32% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.308 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 7,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Canarias se prestaron 197,38 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en abril, un 24,52% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 11,7%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.806 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 256,81 millones de euros. De ellas, 26 fueron sobre fincas rústicas y 1.780 sobre urbanas.

De las 1.780 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en abril en Canarias, 1.308 fueron sobre viviendas; 6 en solares y 466 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 13 y en 409 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 645 hipotecas con cambios en sus condiciones, 223 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 2.365 préstamos sobre fincas en Canarias. De ellas 1.568 correspondieron a viviendas, 54 a fincas rústicas, 708 a urbanas y 35 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Castilla - La Mancha (+18,67%), Cataluña (+18,52%) y Asturias (+12,53%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Navarra y Extremadura con caídas del 23,91%, 20,92% y 9,86%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cataluña (+29,58%), Asturias (+29,30%) y Castilla-La Mancha (+27,80%), marcando los mejores registros, salvo en Extremadura en donde se redujo un 4,85%, y Navarra, con un 2,34% menos.