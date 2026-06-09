Firman un convenio para la puesta en marcha de la Red de Riego de Las Peñuelas, en Tegueste (Tenerife) - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la empresa pública BALTEN, el Ayuntamiento de Tegueste y la Comunidad de Regantes Las Peñuelas, han suscrito un convenio de colaboración para la puesta en funcionamiento, adecuación y gestión operativa de la Red de Riego de Las Peñuelas.

El acuerdo buscaría "desbloquear" una infraestructura hidráulica estratégica para el sector agrario de las medianías de Tegueste, atendiendo a una "demanda histórica" de los agricultores de este entorno, alcanzando un número potencial de beneficiarios entorno a las 600 parcelas en un total de 200 hectáreas, según ha detallado el consejero insular de Sector Primario, Valentín González, en una nota de prensa.

Recuerda el Cabildo que la Red de Riego de Las Peñuelas no había podido ponerse en marcha de forma efectiva desde 2007 debido a limitaciones técnicas, económicas y a la necesidad de reformas estructurales.

Asimismo, a través de este marco de cooperación, se reactivará el suministro de agua a las explotaciones agrícolas mediante una fórmula de gestión eficiente y viable.

Valentín González resalta la importancia de la colaboración institucional "para proteger" el motor agrícola de la isla. El consejero puso en valor que "estamos ante la restauración de un servicio público esencial, con el fin de optimizar la distribución de agua de riego y, por lo tanto, asegurar el futuro de las medianías de Tegueste".

"La firma de este convenio supone una actuación que no solo contribuye a mejorar la gestión hídrica y la eficiencia de las infraestructuras, sino que también refuerza nuestro compromiso con la agricultura, la sostenibilidad y el desarrollo económico local, ayudando a preservar una actividad que forma parte de nuestra identidad y de nuestro paisaje", ha resaltado el alcalde del municipio, Norberto Padilla.

Las actuaciones se centrarán en la adecuación de las instalaciones y en el suministro hídrico. El acuerdo establece que la entidad pública BALTEN asumirá los costes ordinarios derivados de la puesta en funcionamiento de la infraestructura, su mantenimiento y conservación y la gestión operativa del servicio.