Fisaldo se celebrará del 3 al 7 de junio en Agüimes (Gran Canaria)

Cartel de Fisaldo 2026 - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Fisaldo, la Feria de las Oportunidades, se celebrará del 3 al 7 de junio en el Recinto Ferial de Agüimes, en Gran Canaria, con más de 65 expositores que ofrecerán propuestas de moda y belleza, hogar y decoración, ocio y entretenimiento o motor "a precios competitivos".

Los visitantes podrán encontrar desde productos textiles, zapatería, bisutería y joyería, hasta artículos de perfumería y cosmética; y mobiliario, complementos de decoración, menaje y electrodomésticos. También, productos de deporte, papelería, manualidades, informática y electrónica, y hasta vehículos de ocasión y complementos de motor, según ha informado el Cabildo de Gran Canaria en nota de prensa.

Este gran escaparate comercial se convierte en el espacio ideal para apoyar al comercio de cercanía "facilitándole la liquidación de género almacenado" a las tiendas, que ponen a la venta sus productos con descuentos atractivos.

Asimismo, como en años anteriores, para amenizar las compras Fisaldo organizará otro tipo de actividades paralelas y contará con ludoteca, así como una zona de restauración para disfrutar de gastronomía y reponer fuerzas para continuar las compras.

Además en la feria se realizarán los sorteos de Dinero Fisaldo, cheques regalo de 100 euros que pueden canjearse por compras en cualquiera de los establecimientos de la misma, excepto en la zona de restauración y en artículos de motor.

Habrá dos tipos de sorteos, los anticipados que se realizarán del 25 al 28 de mayo: cada uno de estos días habrá cinco premios de 100 euros de Dinero Fisaldo entre todas las entradas vendidas hasta las 23:59 horas del día anterior a cada sorteo.

Así las entradas adquiridas antes del 25 de mayo entrarán en todos los sorteos anticipados que se celebren, aumentando las posibilidades de ganar. Además, durante el desarrollo de la feria, es decir, del 3 al 7 de junio, participarán automáticamente en el sorteo todas aquellas entradas que sean escaneadas al acceder al recinto. En estos días, se sortearán 100 euros de Dinero Fisaldo dos veces al día.

Los ganadores de todos los sorteos se irán publicando en la web www.fisaldo.es, donde ya se pueden adquirir también las entradas a un precio simbólico de 1,50 euros.

Fisaldo está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, y organizada por Infecar, además de tener la colaboración oficial de Cajasiete y del Ayuntamiento de Agüimes.