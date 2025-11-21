La Fiscalía y Educación investigan una paliza a una menor en Santa Cruz de La Palma

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Menores ha abierto una investigación de oficio a raíz de la paliza sufrida por una menor en la zona portuaria de Santa Cruz de La Palma a manos de al menos otras dos menores, y que fue grabada por teléfono móvil y difundida a través de las redes sociales, confirman fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Los participantes en la agresión ya han sido identificados y en el vídeo se observa como la víctima está rodeada de varios menores y empieza una discusión en la que se escuchan insultos y después se incita a una de las participantes a iniciar la agresión --"dale, dale, dale...por la boca"--.

Así, en un momento dado, a la menor le tiran del pelo y después cae al suelo, momento en el que se observa como otras dos menores le dan violentas patadas y puñetazos mientras se oye como otra grita "toma, toma, toma".

La víctima apenas puede defenderse tapándose el rostro y ante la agresividad del ataque, uno de los jóvenes trata de intervenir para que cesen los golpes, pero sin éxito.

La agresión finaliza cuando escuchan que viene la Policía Nacional y los menores empiezan a disolverse.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias también ha decidido investigar el caso aunque la paliza no se haya producido en instalaciones educativas.

Fuentes del departamento señalan que inspección educativa ya trabaja en el caso, tal y como se ha hecho con un caso parecido registrado hace semanas en Gran Canaria, y tratar de esclarecer si se trata de un caso de acoso escolar o un conflicto en la calle entre jóvenes.

Por ahora, detallan desde la Consejería, no constan problemas de esa envergadura en los centros educativos --todos los implicados no van al mismo-- pero, en cualquier caso, se va a localizar a los participantes para realizar labores pedagógicas sobre la gravedad de los hechos y su difusión a través de las redes sociales.

Por ello apuntan que en colaboración con la Policía Nacional se van a intensificar las charlas en la isla para concienciar a los jóvenes y prevenir este tipo de conductas.