Franquis (PSOE) recuerda a Clavijo que los servicios públicos que dependen de Canarias "no mejoran"

Archivo - El portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, durante la primera jornada del debate de investidura del candidato de CC a la presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a 11 de julio de 2023 - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE, Sebastián Franquis, ha recordado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que los datos que crecen en las islas lo hacen también en el conjunto de España y que los servicios públicos que dependen de Canarias "no mejoran".

En una rueda de prensa posterior al discurso de apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad', el socialista ha incidido en que no le ha "sorprendido" el discurso del presidente regional.

"Sabíamos que iba a trasladar que somos una sociedad que está fantástica, con una enorme bonanza económica, con una mejora de los salarios, que los servicios públicos funcionan de maravilla, que los jóvenes tienen la capacidad de emanciparse, que no tenemos ningún problema vivienda y que el Gobierno gestiona eficazmente su responsabilidad de gobernar", criticó.

Ante esto, Franquis quiso poner sobre la mesa hay que en los últimos tres años el Ejecutivo regional ha dejado de ejecuta 3.349 millones de euros, lo que "significa una ineficacia del Gobierno".

Además, el diputado explicó que durante el mismo periodo el Gobierno de Canarias ha dejado de recaudar 140 millones de euros por la eliminación del impuesto donaciones, "lo que demuestra que el sistema fiscal que defiende es un sistema regresivo".

De igual modo, comentó que hay 17.000 personas que tienen reconocido el derecho a Dependencia, pero que no tienen ninguna prestación. "Es un dato peor que en el año 2023, cuando habían aproximadamente unas 6.000 personas esperando a tener ese derecho a la prestación", puntualizó.

Finalmente, el socialista dijo que hay 33.800 viviendas que han salido del mercado residencial al mercado turístico desde que el Gobierno de Canarias anunció que iba a modificar la Ley de Vivienda Vacacional hasta que la aprobaron "hace escasamente dos meses".

"Esas viviendas significan, en Canarias, 23 años de construcción de vivienda. El gobierno ha agravado enormemente la crisis habitacional", lamentó.