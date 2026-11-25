El jurado de los Premios al Valor Social 2026 otorgados por la Fundación Moeve - FUNDACIÓN MOEVE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Moeve ha reconocido este miércoles a la Asociación de Cuidadoras, Familiares y Amistades de Personas con Dependencia, Alzheimer y Otras Demencias (Acufade), Fundación Ecca Social y Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias (Coordicanarias) con los 'Premios al valor social 2026'. Los proyectos galardonados, que recibirán inversión para poder hacerse realidad, ponen el foco de atención en las personas mayores, las migrantes y las personas con diversidad funcional, respectivamente.

Las entidades premiadas, seleccionadas de entre un total de 48 candidaturas presentadas en esta edición de 2026, se repartirán un total de 74.000 euros para el desarrollo de sus proyectos, que deberán ejecutar a lo largo del próximo año. Según los cálculos facilitados por las tres entidades, se estima que 590 personas se verán beneficiadas de forma directa en el Archipiélago, al tiempo que de forma indirecta llegarán a 1.920 personas, según informó recientemente la Fundación Moeve en una nota.

"Estos premios nos permiten contar un recorrido del que nos sentimos muy orgullosos, reconociendo en su trayectoria hasta 536 entidades sociales, 83 de ellas en Canarias, apoyando sus acciones con una aportación superior a los 5,8 millones de euros en los distintos territorios, de los cuales 936.000 euros se han entregado en Canarias", ha señalado Belén Machado, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Moeve en Canarias, durante el acto de entrega de premios en el Club Oliver de Santa Cruz de Tenerife.

La edición 2026 de los Premios al Valor Social de la Fundación Moeve han tenido lugar en Canarias, así como en Huelva y en el campo de Gibraltar, entregando 75.000 euros en cada lugar en apoyo a los proyectos sociales. "Sin embargo --ha continuado Machado--, más allá de las cifras, importa y emociona conocer a las entidades sociales, ver la dimensión de lo que hacen y ver cómo su trabajo mejora la calidad de vida de las personas", una labor que se estrecharía con la participación de madrinos y padrinas, profesionales del equipo humano de Moeve, que ayudan y apoyan a las candidaturas presentadas.

La Fundación Moeve ha resaltado asimismo la "implicación" del tercer sector en unos premios que reflejan, a su vez, "la valentía, la fuerza y el coraje" de ese tercer sector que "no cesa en su trabajo por una sociedad más justa e inclusiva" y que "está presente en los momentos que de verdad cuentan para las personas".

Como ejemplo de esa labor, durante el acto, la Fundación Canaria Sonsoles Soriano, galardonada en 2025, con su proyecto 'El hogar que sueño. Un proyecto para la vida independiente sostenible', ha esbozado su experiencia y agradecimiento hacia estos galardones que visibilizan su trabajo en el sector. La directora de la entidad, Tania Paredes, acompañada de una usuaria del proyecto, Aroa, ha resaltado la importancia de ser "agentes activos del cambio" hacia una sociedad "sostenible" que también precisará de ser "inclusiva".

Aroa ha descrito los objetivos conseguidos por el proyecto 'El hogar que sueño' relatando la que ha sido su experiencia durante 2026. "He aprendido muchas cosas que me ayudan en mi día a día. Ahora puedo hacer más cosas por mí misma. Gracias a los apoyos y actividades, he mejorado mis hábitos y cuidado personal, y a saber cómo actuar ante situaciones de riesgo y emergencia. (...). Estoy muy agradecida a la Fundación Moeve por este proyecto, y me gustaría que continuara, porque me ayuda a ser más autónoma, a tener más confianza en mí misma y a sentirme más independiente", ha añadido.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, presente en el acto en calidad de presidenta del jurado que ha premiado las iniciativas, ha subrayado lo "difícil" que cada año resulta el trabajo de seleccionar los proyectos reconocidos en los 'Premios al Valor Social' ante su calidad y labor realizada. "Se centran en aspectos muy concretos de su actividad y vemos cómo impactan en la realidad de cada persona. Todo ello es muy importante para ver lo que podemos hacer con estos reconocimientos", ha puntualizado Delgado.

"Como administraciones públicas, queremos reflejar la importancia de la innovación social presente en muchos de estos proyectos, aunque la implicación empresarial, esa responsabilidad social corporativa. Eso, la Fundación Moeve en España lo ha llevado a un nivel superior, implicando en esa labor a sus empleados. Es una parte importante de esa semilla del voluntariado, y que se refleja en muchas de las acciones que se han premiado a lo largo de estos años", ha añadido.

PROYECTOS PREMIADOS

En la edición 2026 de estos galardones, el jurado ha decidido premiar a Acufade por su proyecto 'Moeve los sentidos: experiencias inmersivas para estimular, conectar y cuidar'. Apadrinado por Cristo Castillo, busca mejorar el bienestar y la estimulación de personas mayores, especialmente con deterioro cognitivo, mediante experiencias sensoriales inmersivas, personalizadas y conectadas con sus recuerdos y con la cultura canaria.

Por su parte, la Fundación Ecca Social también podrá hacer realidad su iniciativa 'Contigo', enfocada en favorecer la integración social y laboral de jóvenes migrantes a través de la formación, el acompañamiento y el acceso a oportunidades de empleo verde. La entidad ha sido amadrinada por Evelyne Jiménez.

Y Coordicanarias se ha alzado con otro Premio al Valor Social 2026 con su proyecto 'Voz propia', apadrinado por Vicente Martínez. La iniciativa pretende mejorar el reconocimiento tecnológico del habla de personas con discapacidad mediante la creación de un corpus de voces atípicas en español, contribuyendo a desarrollar herramientas de comunicación más accesibles e inclusivas.

El jurado de estos premios ha estado presidido por Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, acompañada por la Diputada del Común, Lola Padrón; la consejera de Acción Social, Participación Ciudadana, Voluntariado e Inclusión del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero; la consejera de Política Social,Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena; la concejala de Acción Social y presidenta del IMAS del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Charín González (representada en la votación por Leopoldo Benjumea); la concejala de Área de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Luz Vargas, y la responsable del programa Tenerife Isla Solidaria, Beatriz Sicilia.

A ellas se ha unido Mónica Hernández, en representación de los profesionales de Moeve, y la responsable de Fundación Moeve en Canarias, Belén Machado.