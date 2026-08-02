La Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria convoca audiciones para cantantes e instrumentistas solistas

Audiciones de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria para cantantes e instrumentistas solistas - FUNDACIÓN ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) ha convocado audiciones para la selección de cantantes e instrumentistas canarios que actuarán como solistas junto a la OFGC en el Concierto Solidario de Navidad.

Las pruebas están previstas para el 24 de septiembre de 2026, a las 13.30 horas, en la sede de la Fundación OFGC de Las Palmas de Gran Canaria, y contará con la presencia del director artístico y titular de la OFGC, Karel Mark Chichon, según ha informado la OFGC en nota de prensa.

De esta forma se pretende brindar una nueva oportunidad a jóvenes intérpretes de las islas para incorporarse como solistas a la programación de la orquesta, "favoreciendo el encuentro entre el talento emergente canario y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria".

La convocatoria se enmarca en la línea artística impulsada por Chichon, que ha situado el "apoyo y la proyección de los intérpretes canarios entre las prioridades" de la programación de la orquesta.

En lo que se refiere a este sistema de audiciones, ha sido desarrollado "con éxito" en anteriores ediciones del Concierto Solidario de Navidad en colaboración con la Fundación DISA, permitiendo ofrecer a jóvenes músicos de las islas la oportunidad de debutar como solistas junto a la OFGC.

A la convocatoria podrán concurrir los cantantes e instrumentistas residentes en Canarias que estén en posesión del Grado Profesional y/o Superior de su especialidad.

Además las personas aspirantes deberán remitir su currículo y dos enlaces de vídeo recientes (YouTube, Vimeo u otras plataformas), con obras de diferentes estilos y una duración máxima de 15 minutos cada una.

Por último, la documentación deberá enviarse a través del formulario de inscripción disponible en: https://ofgrancanaria.com/educacion-comunidad/formacion/jove...