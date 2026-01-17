La gala del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, aplazada al próximo jueves ante la previsión de fuertes lluvias

Archivo - Gala para elegir el cartel del Carnavala de Las Palmas de Gran Canaria 2026 - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La gala de presentación del Carnaval de 'Las Vegas', en Las Palmas de Gran Canaria, así como el sorteo de orden de participación de sus aspirantes al trono, ha quedado aplazada debido a la previsión de fuertes lluvias, según ha informado el consistorio capitalino este sábado en un comunicado.

El acto, cuya celebración estaba programada para esta noche en los Jardines Rubió del parque Doramas, tendrá lugar el próximo jueves 22 de enero.

Detalla el Ayuntamiento que esta medida de la organización del Carnaval responde a la prioridad de garantizar la seguridad de las personas participantes y asistentes a los eventos, dadas las condiciones meteorológicas adversas previstas.

De este modo, el acto de presentación y el sorteo de participación de los 20 candidatos a Drag Queen, las 13 candidatas a Reina, las 11 a Gran Dama y las diez al Trono infantil 2026 se celebrará el día 22 en el parque Doramas.