Galván (Vox) afea que Clavijo excuse la "inejeución" de fondos para Canarias en el contexto internacional

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox, Nicasio Galván, ha lamentado este martes que el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, haya afrontado su primera sesión en el Debate del Estado de la Nacionalidad en la que "solo le faltó echar la culpa al señor Trump, presidente de los Estados Unidos, de que no sea capaz de ejecutar el 100% del presupuesto, con miles de millones de euros sin ejecutar, así como también ocurre con los fondos europeos".

En una rueda de prensa posterior a la primera parte del Debate, que acoge desde hoy el Parlamento canario, Galván ha reconocido la "buena voluntad" con la que acudía su formación a escuchar el balance de gestión del jefe del Ejecutivo regional, pero ha lamentado "mentiras" puestas sobre la mesa, como la de que el desempleo juvenil en Canarias "es el más bajo de España", cuando Baleares, Cataluña y País Vasco son los que lideran ese ranking.

"Y solo le faltó echar la culpa al señor Trump de que no sea capaz de ejecutar el 100% del presupuesto y que tengamos miles de millones de euros sin ejecutar. También faltó echarle la culpa a Trump de que no hayamos ejecutado los fondos europeos, mientras estén contentos por si devuelven solo 150 millones de euros", ha dicho.

El portavoz de Vox ha cuestionado, asimismo, el "crecimiento económico" exhibido por Fernando Clavijo en su discurso: "¿Cómo hemos crecido? ¿Con gasto público?", ha lamentado.

Y en materia de industria, ha afeado la "defensa a ultranza" del impuesto del AIEM por parte del Ejecutivo canario, así como la "medida estrella" de quitar el IGIC a una cesta de 45 productos, cuando "muchos de los cuales ya no tienen IGIC, y a la vez están grabados por el AIEM": "¿Quiere abaratar esos productos de la cesta de la compra? Quite el AEIM. ¿Por qué una defensa de ultranza si no está funcionando?", ha defendido Galván.

ACCIÓN SOCIAL

En paraleo, y en materia social, el diputado de Vox ha precisado que, frente a los buenos datos de los que presume la Consejería, con la rebaja del tiempo medio de espera en la lista para la atención a la dependencia, "cualquier medalla" que quieran "es inmoral" cuando "2.202 canarios murieron en 2025 esperando por la ayuda".

"Y en Sanidad, comenta el señor Clavijo que el paciente está en el centro del sistema, que está orgulloso del sistema y orgulloso de los trabajadores. ¿Orgulloso de los trabajadores? Pues aquí se nos han rechazado iniciativas a Vox para dar un estatuto propio a los médicos", ha deslizado Nicasio Galván, que ha recordado las propuestas de Vox rechazadas en el Parlamento para dar la paga adicional "que debe el Gobierno al personal sanitario desde el año 2010": "El paciente en el centro de la sanidad, pero ninguneando a los sanitarios".

Mientras tanto, en materias como Seguridad e Inmigración, el diputado de Vox ha lamentado que el presidente regional, Fernando Clavijo, no haya comentado "ni una sola palabra" sobre que Canarias "sea la comunidad autónoma en la que más ha crecido la inseguridad", y en la que, por tanto, "el índice de criminalidad está por las nubes".

Frente al balance general de la gestión de su gobierno, donde Clavijo ha defendido los progresos dados en "el país canario", la formación Vox ha recordado a Clavijo que, "por mucho que tengan ensoñaciones y quiera parecerse al Partido Nacionalista Vasco o a los independentistas de Cataluña, Canarias no es un país, pertenece al país que hizo el milagro de la hispanidad, que es España".