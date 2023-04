Gamarra acusa a Sánchez de pedir perdón a las víctimas del 'solo sí es sí' por "miedo a las urnas"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha lamentado las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista publicada hoy domingo donde asegura que pide perdón a las víctimas por los "efectos indeseados" de la Ley del 'sólo sí es sí' y ha afirmado que esta disculpa se debe "únicamente al miedo a las urnas".

"Es inadmisible que Sánchez, máximo responsable de la entrada en vigor de esa ley, pida disculpas por su temor a enfrentarse a las urnas", señaló Cuca Gamara, quien ha insistido en que "lo único que le mueve es que quedan 44 días para que votemos los españoles", por lo que "su preocupación es el castigo que puede sufrir por haber aprobado leyes de estas características".

En el acto de presentación de candidatos del PP de Fuerteventura al Parlamento de Canarias, al Cabildo y a las alcaldías de la Isla, la secretaria general del Partido Popular señaló que los candidatos del PP de Fuerteventura van a lograr que la isla no sea identificada por los casos de corrupción vinculados al 'Tito Berni' y que han dado lugar al llamado 'caso Mediador', sino por su "buena gestión".

Cuca Gamarra destacó que "aquí estáis los que queréis que de Fuerteventura no se hable de la corrupción del 'Tito Berni', sino de las soluciones a los problemas que tenéis, que es lo que vamos a hacer a partir del 28 de mayo, cuando empecemos a gobernar en la isla".

Gamarra exigió "luz y taquígrafo" para esclarecer el "caso del Tito Berni", que "salpica de lleno a los socialistas". Al respecto, lamentó que, a nivel nacional, se hable de Fuerteventura por "las tramas de corrupción y no por la excelencia de sus productos o por representar uno de los principales atractivos turísticos de toda España".

Asimismo, se mostró convencida de que al PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente, le va a ir "muy bien" en Fuerteventura porque "representáis lo mejor de la política del Partido Popular y conocéis los problemas de todos y cada uno de los ciudadanos de vuestros pueblos, de los más mayores hasta los más pequeños".

La secretaria general del PP aseguró que el 'sanchismo' "tiene fecha de caducidad y empezará a salir de las administraciones a partir del próximo 28 de mayo" porque "cinco años han sido suficientes para saber que el sanchismo no es la solución, sino el problema".

Igualmente, señaló al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, como "un alumno aventajado" de Pedro Sánchez: "Han renunciado a solucionar los problemas de la gente, solo piensan en ellos, en permanecer en el poder, en recaudar más".

UN CAMBIO DE AIRES.

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Canarias y candidato a la Presidencia del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, aseguró que su formación se ha convertido en la "auténtica alternativa" para las Islas, en las que "se respira un cambio de aires" porque "somos el partido de la gestión, de la confianza, que suma voluntades, un partido integrador que premia la capacidad y lucha por la igualdad real", afirmó.

Manuel Domínguez insistió una vez más en que en los últimos años "Canarias ha padecido a un gobierno victimista que ha intentado aprovecharse de los problemas, de las catástrofes, del sufrimiento de los isleños con el objetivo de dar lástima y ocultar su incapacidad de gestión".

El líder de los populares canarios manifestó que el Gobierno que preside Torres, "que se ha autodefinido como el más social de la historia, ha fracasado". "Su escudo social no existe, y ahí están las cifras de miles de canarios que se encuentran al borde de la pobreza y la exclusión social", comentó.

Domínguez incidió en los datos que señalan a Canarias como la comunidad autónoma con las mayores listas de espera sanitarias de todo el territorio nacional y recordó que, en la actualidad, 197.000 canarios esperan por una intervención quirúrgica, una consulta con un especialista o por una prueba diagnóstica. "Los canarios esperaran unos 7 meses por una endoscopia o cualquier otra prueba diagnóstica, y a todo ello se suma que unas 500 personas viven en nuestros hospitales, cuando deberían estar atendidas en el ámbito sociosanitario", indicó.

"A partir del próximo 28 de mayo Canarias va a recobrar el prestigio y la imagen que nos han arrebatado. Mayo nos brinda una oportunidad de demostrar que estamos preparados, que tenemos un gran plan para gobernar. Cuando lleguemos al Gobierno somos conscientes de que la situación que encontraremos será complicada y difícil, pero daremos soluciones a los problemas", aseveró.

Manuel Domínguez, que clausuró hoy el acto de presentación de las distintas candidaturas del PP de Fuerteventura al Parlamento regional, Cabildo y a las alcaldías de la Isla, en el que también intervino la secretaria general del PP nacional,

"YA ES HORA DE EMPEZAR A HACER LAS COSAS BIEN"

El presidente del Partido Popular de Fuerteventura y candidato insular al Parlamento de Canarias y a la Alcaldía de Puerto del Rosario, Fernando Enseñat, afirmó que "ya es hora de empezar a hacer las cosas bien como en Galicia, Murcia o Madrid", comunidades en las que gobierna el PP.

Enseñat denunció el "abandono" que ha padecido Fuerteventura en los últimos cuatro años por el Gobierno de Torres. "No se han preocupado de los principales problemas de la Isla, especialmente el sanitario, que junto a la nefasta gestión del agua y la educación, es uno de los asuntos que más afecta a sus habitantes".

"No se han preocupado de nuestra Sanidad, de la falta de especialistas y médicos de Atención Primaria; de la inexistencia de una unidad de cirugía cardiovascular; de la apertura de la unidad de camas hospitalarias que permanece cerrada desde hace dos años; de la construcción de los centros de salud de El Castillo y Corralejos 2; y de la ampliación también de los centros de salud de Puerto 1, Gran Tarajal y Morro Jable", enumeró Enseñat.

El candidato popular al Parlamento regional por Fuerteventura criticó la "nula política" ejecutada por el Ejecutivo regional en el ámbito educativo o en materia de vivienda, y denunció el "olvido al que han sometido" a los trabajadores de los hoteles Tres Islas y Oliva Beach, "dos recintos emblemáticos de Fuerteventura, cuya situación mantiene en vilo a más de 700 familias".

"ES NUESTRO MOMENTO"

La candidata al Cabildo de Fuerteventura, Jessica de León, aseguró que "nunca antes" el PP había estado tan cerca de ganar la Presidencia de la institución insular. "Es nuestro momento para gestionar bien desde el compromiso y la responsabilidad, para solucionar problemas y no crearlos", afirmó.

"Servir y no servirse, ese es nuestro objetivo", indicó De León. "Ahora más que nunca, Fuerteventura necesita soluciones para poner fin a los problemas del agua o la vivienda, para que las nuevas generaciones no hereden una situación que se ha eternizado. Soluciones para que el servicio de transporte público llegue a todos los rincones de la Isla, para que los más jóvenes puedan acceder a la educación y no tener que abandonar sus estudios".

De León aseguró que Fuerteventura necesita "crecer hoy en lo urgente, en lo básico; diversificar su economía de verdad para atender a nuestros mayores y garantizar su calidad de vida; para que los enfermos se puedan curar en la Isla o acabar con las listas de espera sanitarias; para que el futuro de nuestros jóvenes no se encuentre fuera y tengan la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida en la Isla", concluyó.