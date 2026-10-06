Garachico (Tenerife) acoge este fin de semana la muestra de gastronomía y artesanía 'Oficios y Sabores'

Presentación de la muestra 'Oficios y Sabores' que se celebrará en Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife presentó este martes en el Salón Noble de la corporación insular una nueva edición de la muestra de gastronomía y artesanía 'Oficios y Sabores', que se celebrará los días 10 y 11 de octubre en la Plaza de la Libertad de Garachico.

En la presentación participaron el consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina; el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Garachico, José Elvis de León y el gerente de la Empresa Insular de Artesanía, Ricardo Cólogan.

La iniciativa está organizada por la Empresa Insular de Artesanía y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Garachico.

La muestra permanecerá abierta al público el sábado y el domingo, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

Efraín Medina explicó que "esta muestra permite reunir nuevamente en Garachico diferentes modalidades de la artesanía tradicional y acercar al público el trabajo que realizan los profesionales del sector".

En esa línea señaló que "durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán conocer directamente las piezas y los procesos vinculados a distintos oficios artesanos".

Por su parte, José Elvis de León invitó "a todos los ciudadanos a que acudan a la feria en donde podrán disfrutar de la mejor gastronomía y de una amplia muestra de oficios artesanos".

Los 14 expositores participantes disponen del correspondiente carné de artesano y han sido seleccionados mediante una convocatoria en la que se ha tenido en cuenta la profesionalidad en el desarrollo de la actividad artesana.

La muestra reunirá 11 modalidades artesanas: alfarería tradicional, bordado, calado, rosetas, carpintería tradicional, construcción de instrumentos musicales, elaboración de polainas, cestería de palma, purera, cestería de vara y tejido.

Los expositores acudirán con producción propia y durante la celebración de la muestra se dispondrá de servicios de información, mantenimiento y pago con tarjeta para facilitar las compras del público.