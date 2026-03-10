García Casañas (PP) resalta que los "frutos" del Gobierno de Canarias de coalición "repercuten" en los isleños

Archivo - El diputado herreño del PP de Canarias, Juan Manuel García Casañas - CEDIDO POR PP DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Juan Manuel García Casañas, ha resaltado que los "frutos" del Gobierno de Canarias de coalición (CC-PP) que se inició hace tres años ya se están viendo y que están "repercutiendo" en los isleños.

Así lo ha dicho este martes en declaraciones a los medios de comunicación tras el discurso de apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' del presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

"Canarias no la construye ningún partido político. La construimos entre todos y, desde luego, hay muchos datos que mejorar. No podemos estar conformes con las cifras de paro o con las de pobreza, pero desde luego el camino que inició este Gobierno está viendo sus frutos y dando datos positivos que repercuten en todos los canarios", afirmó.

El popular ha comentado que, durante su intervención, Clavijo puso sobre la mesa no solo los avances que se han dado, sino también los retos que tiene la Comunidad Autónoma por delante. Unos retos que, matizó, "no son nuevos", ya que muchos de ellos son retos que vienen de detrás.

Para García Casañas, hay datos "incontestables" como que en el último año más de 12.000 personas han conseguido trabajo y que, con más de 7.000, hay "más autónomos que nunca"; además de experimentar "un crecimiento real" del Producto Interior Bruto.

"Somos conscientes de las dificultades que tienen muchos canarios para llegar a final de mes, de la carestía del combustible, de la cesta de la compra, de la vivienda... son problemas que están afectando gravemente a la mayor parte de la ciudadanía", apuntó.

Por ello, ha resaltado que el Gobierno de Canarias está afrontando estas situaciones haciendo política social, protegiendo a los más vulnerables y llevando a cabo una política de inversiones desde diferentes ámbitos como el educativo, el sanitario o el económico para poder impulsar el empleo y la economía.