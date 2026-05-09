García, Marlaska y el director de la OMS visitan este sábado el Puesto de Mando en Granadilla (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Sanidad, Mónica García, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitarán a última hora de la jornada de este sábado el Puesto de Mando habilitado en el Puerto de Granadilla (Tenerife) ante la llegada durante la madrugada de este domingo del crucero 'MV Hondius'.

Así lo ha informado el Gobierno de España, que agrega que junto a ellos estarán también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

En concreto, García, Marlaska y Adhanom Ghebreyesus saldrán de Madrid a las 18.00 horas (hora peninsular) rumbo a Tenerife en un vuelo que tiene una duración cercana a las tres horas.

Una vez en la isla, se incorporarán a la delegación Torres y Clavijo para visitar el Puesto de Mando habilitado y realizar un seguimiento directo de los preparativos para el desembarco que previsiblemente se realizará en la jornada del domingo.

El Gobierno ha señalado que el objetivo es garantizar la coordinación entre administraciones, el control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuesta previstos.