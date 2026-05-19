'GastroCanarias' abre sus puertas en Tenerife con más de 200 expositores y 14 campeonatos de cocina

Inauguración de 'GastroCanarias' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 May. (EUROPA PRESS) -

El XI Salón Gastronómico de Canarias-GastroCanarias 2026 dio el pistoletazo de salida este martes con su inauguración oficial, celebrada en el escenario Cabildo de Tenerife del Recinto Ferial de Tenerife.

Al acto asistieron Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife; Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo de la Corporación insular; Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias; Alfonso Cabello, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias; Carmen Pérez, concejala de Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Santa Cruz; Manuel Fernández, consejero insular de Industria y vicepresidente del Recinto Ferial de Tenerife; Cristina Hernández, directora de Gastrocanarias y Jonay López, director de Ferias del Recinto Ferial de Tenerife, entre otras autoridades.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, apuntó que 'GastroCanarias' "es mucho más que un salón gastronómico, es un espacio donde la cocina cuenta la identidad de un territorio, conecta generaciones y profesionales, y une tradición con innovación".

Asimismo, expresó que aquí "se celebra no solo la gastronomía, sino también la formación, la sostenibilidad, el talento y la capacidad de generar cultura, empleo y turismo de calidad".

En esa línea destacó que en este encuentro se refleja "que cocinar también es preservar memoria y construir futuro, unir a personas, territorios y experiencias en torno a una misma mesa".

Dávila añadió que este año, con Galicia como comunidad invitada, se reafirma el "espíritu atlántico de cooperación y el valor humano que hace posible que cada plato cuente una historia", a la vez que invitó a todos a visitar un espacio consolidado, que en cada edición no deja de sorprender.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señaló que "GastroCanarias se ha consolidado como el gran escaparate del talento, la creatividad y la capacidad de innovación de nuestra gastronomía".

Esta undécima edición, subrayó, "vuelve a demostrar que tenemos no solo producto y tradición, sino también una enorme capacidad para generar conocimiento, atraer profesionales y proyectar una imagen moderna y competitiva de nuestro destino turístico".

Desde el Cabildo de Tenerife, prosiguió, "entendemos la gastronomía como un elemento estratégico de nuestra identidad y de nuestra oferta turística".

Para Afonso, "eventos como 'GastroCanarias' fortalecen el vínculo entre el sector primario, la restauración, la formación y el turismo, generando oportunidades económicas y posicionando a Tenerife como un referente gastronómico en el Atlántico".

ESCAPARATE DE LA GASTRONOMÍA

Para el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, "Gastrocanarias se ha consolidado como uno de los grandes escaparates de la gastronomía, la hostelería y la producción agroalimentaria de las islas, y vuelve a demostrar la fuerza de un sector que crece desde la calidad, la creatividad y la identidad".

El consejero subrayó que "detrás de cada plato y de cada experiencia gastronómica está también el trabajo de agricultores, ganaderas, pescadores, bodegas, queserías y otras empresas agroalimentarias", por lo que "seguir impulsando una gastronomía basada en el producto de cercanía es apoyar al sector primario, generar oportunidades para sus profesionales e incentivar la economía de nuestro medio rural".

Asimismo, señaló que la participación del Gobierno de Canarias en esta cita a través de GMR Canarias "responde al compromiso de seguir reforzando la presencia, reconocimiento y proyección al producto canario dentro y fuera del archipiélago".

La concejal de Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Pérez, aseguró que "el Ayuntamiento y la Sociedad de Desarrollo no pueden dejar de estar presente en esta cita" recordando que "Santa Cruz se va a presentar a ser la próxima candidata a capital española de la gastronomía".

"Estamos bañados por el Atlántico, lo que nos permite tener un producto sin igual. Esa es nuestra cocina y lo que vamos a disfrutar en GastroCanarias", concluyó.

VOCACIÓN REGIONAL

Cristina Hernández, directora del Salón Gastronómico de Canarias- GastroCanarias 2026, apuntó que se trata del "mayor evento gastronómico de Canarias y uno de los encuentros mas importantes a nivel nacional", destacando la marcada "vocación regional" de GastroCanarias.

En solo tres días, comentó, "concentrará más de 200 expositores y 14 campeonatos de cocina y bebida".

Asimismo indicó que "la gastronomía y hostelería de hoy no es la misma de hace 10 años" y hay que adaptarse y "dar lo que necesita el sector, que son herramientas".

El XI Salón Gastronómico de Canarias-GastroCanarias 2026, que cuenta con Galicia como destino invitado, se inicia con uno de los platos fuertes del evento, el XX Campeonato de Canarias de Cocina Gran Premio Cepsa, en el escenario Cabildo de Tenerife, lugar donde también se celebra el Campeonato de Jóvenes Cocineros Gran Premio Binter.

El Escenario Heineken será uno de los espacios protagonistas gracias al Hub Gastronómico Trend Talks, donde chefs, expertos y profesionales debatirán sobre tendencias, rentabilidad, salud, vino, branding y el futuro de la hostelería.

Durante las jornadas se desarrollarán ponencias y mesas redondas sobre gastronomía saludable, enogastroturismo, cocina canaria, Slow Food, diseño gastronómico y formación profesional, con la participación de reconocidos expertos del sector.

También se celebrarán campeonatos especializados, como el de pizzas y el de montaje de mesas, consolidando el enfoque innovador y profesional del evento.

Por su parte, el Espacio La Marzocco acogerá el I Campeonato de Baristas de Canarias, centrado en el café de especialidad y en toda su cadena de valor, desde el cultivo hasta el tueste.

Paralelamente, el Aula Makro ofrecerá numerosos talleres gastronómicos enfocados en formación práctica y divulgación culinaria, impartidos por chefs y especialistas de prestigio nacional.