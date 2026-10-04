La GC-1/AM, en la zona de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria, estará cerrada al tráfico este lunes por obras

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha informado de una afección a la circulación en la GC-1/AM en sentido sur, a la altura de la glorieta de Belén María, por los trabajos de asfaltado previstos en el marco de las obras de "Soterramiento Belén María", lo que conllevará el cierre de la calzada al tráfico este lunes, 5 de octubre, entre las 22.00 y las 06.00 horas.

La actuación afectará a los 300 metros de la GC-1/AM en sentido sur más próximos a la glorieta de Belén María, así como a la calle José Guerra Navarro, que permite el acceso al Centro de Salud de El Puerto desde la GC-1/AM.

En este periodo, los vehículos que circulen desde El Puerto y El Sebadal podrán incorporarse a la GC-1/AM a través de la calle Gran Canaria, como itinerario alternativo. Por su parte, el acceso de los vehículos de emergencia al Centro de Salud de El Puerto se realizará por la calle Juan Rejón.

La Consejería regional de Obras Públicas recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos atendiendo a estas afecciones provisionales y permanecer atentos a la señalización instalada en el entorno de las obras.

En cuanto a los trabajos de asfaltado forman parte de las actuaciones previstas en el proyecto de Soterramiento de la Avenida Marítima y mejora de los enlaces Belén María-Torre Las Palmas, que contempla las medidas necesarias para garantizar la circulación y establecer los itinerarios alternativos durante la ejecución de las obras.