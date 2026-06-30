Geotab resalta la importancia de la telemática y la IA para optimizar la movilidad turística en Canarias

Geotab resalta la importancia de la telemática para optimizar la movilidad turística - CEDIDO POR GEOTAB

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa tecnológica Geotab ha resaltado la importancia que tienen la telemática y la Inteligencia Artificial para generar datos que optimicen la gestión de la movilidad turística en territorios como las islas Canarias.

Así lo ha puesto de manifiesto en un comunicado tras analizar cómo la conectividad y la telemática ayudan a la movilidad de millones de turistas en archipiélago, donde la incorporación de datos casi en tiempo real ha permitido a la compañía 'Canarias.com' mejorar la eficiencia operativa de su flota de 1.200 vehículos en Tenerife.

En este sentido, las islas Canarias recibieron en el año 2025 más de 14 millones de visitantes, de los cuales alrededor de 8,5 millones de personas eligieron Tenerife como destino.

Ante este volumen de viajeros, Geotab ha entendido que la gestión de la movilidad supone un reto operativo diario debido a las variaciones de la demanda y la presión sobre los recursos, lo que hace que el acceso a información en tiempo real sea un factor clave para mantener la calidad del servicio.

También ha incidido en que, en el caso de 'Canarias.com', la empresa ha incorporado su tecnología para optimizar las operaciones, consiguiendo que el tiempo dedicado a localizar vehículos se haya reducido en torno a un 30%.

Además, la gestión de incidencias ha mejorado cerca de un 25%; la coordinación de movimientos internos entre sedes ha ganado un 20% en eficiencia operativa; y el mantenimiento no planificado se ha reducido entre un 15% y un 20%.

El vicepresidente para Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de Geotab, Iván Lequerica, ha señalado que el aumento de la demanda turística incrementa la complejidad de las operaciones.

"Contar con información fiable y en tiempo casi real permite optimizar rutas, planificar recursos con mayor precisión y tomar decisiones más inteligentes sobre dónde y cómo crecer", ha explicado, tras apuntar que los datos se han convertido en una herramienta estratégica para que las empresas se adapten a la demanda.

Por su parte, el director de 'Canarias.com', Juan Daniel Vallecillo, ha concluido que la alianza con Geotab les ha permitido trabajar con más control y rapidez, lo que se traduce en una mejor disponibilidad de la flota y un mejor servicio al cliente. "En una isla como Tenerife, donde la demanda turística es muy dinámica, contar con información en tiempo real cada vez será más importante", ha dicho.