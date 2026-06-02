Gesplan aprueba una estrategia de Gobernanza del Dato e IA para incrementar la competitividad

Archivo - El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y el consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez - GESPLAN - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, ha aprobado su primera Estrategia de Gobernanza del Dato e Inteligencia Artificial (IA) con el principal objetivo de mejorar la competitividad y eficiencia, además de anticiparse a los retos del entorno y ofrecer un valor diferencial.

El consejero regional de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y presidente del Consejo de Administración de Gesplan, Manuel Miranda, hizo hincapié en que el objetivo es que el dato se convierta en un activo estratégico compartido, generador de valor, y alineado con los objetivos globales de la propia organización, con el fin de mejorar la eficiencia de la empresa y los servicios que presta.

Asimismo, puso de relieve que este documento marca como prioridades seis aspectos fundamentales que guían esta transformación son la mejora la eficiencia operativa interna; la creación de nuevos productos y servicios basados en datos; democratizar el acceso y uso del dato; alinear el dato con la estrategia organizativa; fomentar la transparencia y el valor público y garantizar la seguridad y la privacidad de la información.

El consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez, explicó en una nota que Gesplan ha dado "este importante paso que está principalmente motivado por la digitalización a la que se están viendo sometidas todas las empresas y la adopción de herramientas de IA a nivel corporativo".

Concretamente, indicó, "se trata de un nuevo paso, recogido en el Marco Estratégico Sendero 31, que nos podrá permitir posicionar a Gesplan como un referente regional e internacional en competitividad, mejora continua, resiliencia y transformación digital".

Por ello, recalcó el hecho de que la empresa pública pueda incorporar la gestión data-driven que "va a permitir mejorar los procesos internos, proporcionar formación de valor a la plantilla y fomentar una estrategia tecnológica en este cambio, aportando valor dentro de la propia entidad, como a las administraciones públicas con las que se trabaja".

Este tipo de estrategias permiten a las entidades que lo incorporen obtener beneficios tangibles, como lograr una mayor transparencia al garantizar el acceso a la información en todos los niveles de la organización, reducir costes y la integración de múltiples fuentes de información para lograr un análisis más completo desde distintas perspectivas.

Del mismo modo, entre los beneficios de esta transformación se encuentra el acceso 24/7 a los datos, evitando la sobrecarga del personal y mejorando la eficiencia operativa y el desarrollo de productos y servicios innovadores, que refuercen la posición competitiva de Gesplan en el mercado.

Tras el análisis de la situación actual, el documento aprobado ya por la dirección de la empresa establece una hoja de ruta en la que recoge las principales actuaciones previstas para el periodo 2026-2027 en materia de gobernanza del dato e inteligencia artificial en Gesplan.

MODELO CORPORATIVO

Su finalidad es ordenar, priorizar y dar seguimiento a las iniciativas estratégicas, organizativas, normativas, tecnológicas y formativas necesarias para avanzar hacia un modelo corporativo de gestión del dato y uso responsable de la inteligencia artificial.

La hoja de ruta parte de una visión integral de cómo el dato y la inteligencia artificial se configuran como activos estratégicos para mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos internos, impulsar nuevos servicios corporativos y garantizar un uso seguro, ético, trazable y responsable de las tecnologías emergentes.

No obstante, se trata de un documento dinámico de planificación, seguimiento y actualización continua, aclara Gesplan.

Desde esta perspectiva, no se limita a ordenar actuaciones internas de carácter tecnológico o procedimental, sino que constituye una herramienta para habilitar nuevas capacidades empresariales.

El dato y la inteligencia artificial se configuran como activos estratégicos que deben permitir a Gesplan anticipar necesidades, optimizar recursos, mejorar la trazabilidad de sus actuaciones, automatizar tareas de bajo valor añadido, apoyar técnicamente la toma de decisiones y desarrollar soluciones innovadoras aplicables tanto a los servicios públicos actuales como a nuevas oportunidades de especialización y crecimiento.

Entre las medidas recogidas se encuentra el despliegue de la Plataforma de Analítica e IA empresarial, la creación del Comité de Gobernanza del Dato, la puesta en marcha de herramientas que faciliten diseño la contratación de proveedores o en inventario y la mejora de la carrera profesional, el diseño de un plan formativo de Datos e IA, la optimización interna del trabajo o la puesta en marcha de nuevos productos empresariales que mejores el servicio que ofrece.