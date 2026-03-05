El Gobierno abre el plazo para solicitar las compensaciones por el transporte de plátano de Canarias en 2025

Archivo - Plátano de Canarias - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha abierto el plazo para solicitar la concesión de las compensaciones correspondientes al transportes de plátano con origen o destino en Canarias realizados durante el año 2025.

Según se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este procedimiento se realiza en virtud de la disposición adicional centésima cuadragésima sexta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y por el Real Decreto 552/2020 de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las islas Canarias.

Así los beneficiarios de las compensaciones serán los remitentes o expendedores de las mercancías, que deberán presentar la documentación justificativa recogida en el artículo 10 del Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, y las mismas se otorgarán sobre la base del coste del flete del transporte aéreo o marítimo de plátano efectuado desde Canarias a otros Estados miembros de la Unión Europea (UE) y demás estados firmantes del acuerdo sobre espacio económico europeo, quedando excluido el transporte entre las islas Canarias.

Señalan que, a efectos de determinar la cantidad máxima compensable del coste del transporte marítimo y aéreo del plátano, "se aplicarán los costes tipo anuales, en los términos del Real Decreto 552/2020, de 2 de junio". En este sentido, el importe concedido será imputable al crédito consignado del presupuesto de gastos de la Secretaría de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.

Las solicitudes tendrán que presentarse obligatoriamente por medios electrónicos, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOE.

Para ello, los interesados podrán acceder a la sede electrónica de la administración a través del Punto de Acceso General electrónico de la misma, en la url: https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/di....

Por su parte, las personas físicas que realicen la firma o la presentación electrónica de documentos en representación de las entidades solicitantes o beneficiarias de las ayudas deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación, siendo el certificado electrónico el correspondiente al solicitante de la ayuda o a su representante legal.