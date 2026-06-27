El Gobierno activa el fin de semana centros de atención médica en Venezuela para canarios afectados

Miembros de los equipos de emergencias trabajan para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela. - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias mantiene este fin de semana un operativo especial de atención médica para todos los canarios y sus descendientes en Venezuela, un servicio que está disponible desde este viernes y que se prolongará hasta este domingo en las entidades y fundaciones canarias repartidas por todo el país.

Los centros ofrecerán distintas especialidades médicas para caso de urgencias en la capital, Caracas, así como en la zona centro occidental, la zona Andina, la zona Los Llanos y la zona Oriental de Venezuela.

De este modo, a través de una infografía, el Ejecutivo regional ha concretado, por zonas, los centros y entidades que habilitarán sus espacios para ofrecer estos servicios:

-Zona Distrito Capital Caracas

FECAN: Dr. Luis Acosta. Acosta. Telf. 0424-126.88.11. Anexo Clinica CEMO. Av. Arturo Michelena entre calles Hahn y Planas. (Detras del Gamma Express). Urb Santa Monica.

Hogar Canario de Venezuela. Horario del Club: Dra. Marietta Realares ( Cirugía General), Dra. Laura Rosales (Pediatría), Dra. Valeria Gamboa (Medicina General), Dra. Elsi Jerez (Pediatría), Dra. Andrea Gónzalez (Medicina General)

Amigos del Garoé: Dra. Ivana Cruz (Médico General). Horario de atención de 8am a 3pm

-Zona Centro Occidental de Venezuela

Cagua. Estado Aragua. Hermandad de Nuestra Señora de las Nieves: Dr. Leonardo Cabrera (Médico Internista), con horario de 8am a 3pm

Valencia. Estado Carabobo Hogar Hispano de Valencia: Dra. Tucci (Medicina Interna). Horario de 8am a 3pm

San Felipe. Estado Yaracuy Centro Hispano de Yaracuy: Dra. Luz Pastora Rosas Avila (Medicina Ocupacional y General). Horario de atención 8am a 3pm

Barquisimeto. Estado Lara: Hogar Canario Larense. Horario de atención de 8am a 3pm. Dra. Carmen Figueredo. (Fisiatra). Dr. Jesus Garrido. (Traumatólogo). Dra. Romilit Salcedo (Medicina Interna) Dra. Laura Crespo (Traumatólogo) Dra. Liesneth Melendez (Ginecobstetra) Dra. Blanquima Mendez (Medicina Interna)

-Zona Andina de Venezuela

Mérida. Estado Mérida: Fundación Canaria de Mérida. FUNCAMER Dr. Jalet Javid (Médico) Dra. María Manuela Vergara (Médico Internista). Horario de 8am a 3pm

-Zona Los Llanos de Venezuela

Altagracia de Orituco. Estado Guárico: Casa Canaria de Altagracia de Orituco. Dra. Leny Tochón (Médico Cirujano). Horario de atención de 8am a 3pm.

-Zona Oriental de Venezuela

El Tigre. Estado Anzoátegui Centro Cultural Español Cervantes. Dr. Jalet Javid (Médico)