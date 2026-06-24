El Gobierno apela a la "conciencia" para evitar imprudencias ante el riesgo de incendio forestal en Canarias

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un Pleno del Parlamento - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha hecho un llamamiento este miércoles a la ciudadanía para que tome "conciencia" en torno a los riesgos de cualquier imprudencia en el entorno natural y con ello evitar producir incendios forestales.

En una sesión plenaria en el Parlamento de Canarias, y en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Casimiro Curbelo (ASG) en relación a la campaña contra incendios forestales en el archipiélago en este 2026, Clavijo ha señalado que Canarias afronta este verano con "muchos más medios" que en "ningún otro momento".

Sin embargo, ha precisado, a pesar del incremento de recursos para afrontar con mayor seguridad la época con más riesgo, "no hay que infravalorar" el peligro lantente: "Después de un invierno en el que ha llovido, fundamental para los acuíferos y las balsas, se ha generado mucha vegetación, lo que implica que hay muchísimo combustible en los montes. Un descuido o cualquier circunstancia puede tiener consecuencias fatídicas", ha señalado el presidente regional.

Clavijo ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a los ayuntamientos, en concreto para que publiquen los bandos pertinentes que "lleven a los propietarios de solares y de propiedades que limpien las denominadas zonas de interfaz", en donde la prevención se hace "fundamental" para evitar el avance de las llamas, así como también a la ciudadanía, a quien insta a tomar "conciencia": "No hay medios que puedan estar en todos los sitios las 24 horas del día".

Por su parte, el diputado Casimiro Curbelo, si bien ha celebrado los "avances" dados en preparación frente a los incendios forestales en Canarias, ha defendido una mejor "conciencia" frente a la "realidad" que se afronta ante los efectos del cambio climático. "Cada día, los incendios son más complejos, más difíciles de apagar. Recuerdo el último de Tenerife, en el el año 2023, que supuso un gasto de más de 177 millones de euros en la extinción", ha agregado.

"En los últimos 40 años, en Canarias, han habido del orden de 28 grandes incendios que han calcinado 132.000 hectáreas", ha subrayado Curbelo, que ha apelado a la "cautela" y preparación en las islas.