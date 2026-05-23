El Gobierno de Canarias activa la prealerta por altas temperaturas este domingo

Prealerta por temperaturas máximas en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago a partir de las 11.00 horas de este domingo, 24 de mayo.

Esta decisión se adopta, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa, atendiendo a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En este episodio de calor se prevé que se puedan alcanzar, e incluso superar puntualmente, en Fuerteventura y Lanzarote, los 37ºC, sobre todo en zonas del interior situadas en la mitad sur de estas islas.

Por su parte, en Gran Canaria las temperaturas máximas podrán alcanzar y superar los 34ºC en zonas del interior y vertiente sur, especialmente en las orientadas al sur y oeste; mientras que en las medianías y cumbres de Tenerife y de La Gomera las temperaturas podrán superar, igualmente, los 32ºC, especialmente en las vertientes orientadas al sur.

En el caso de las islas de El Hierro y La Palma se espera que este episodio sea algo menos severo aunque podrían alcanzarse y superarse puntualmente los 30ºC, específicamente en las medianías y cumbres del nordeste de El Hierro, así como de la vertiente oeste de La Palma.

Por todo ello, se insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.