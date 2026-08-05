El Gobierno de Canarias amplía hasta el 16 de agosto el plazo para solicitar las becas universitarias - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura ha establecido diez días naturales adicionales para la presentación de solicitudes de la convocatoria de becas y ayudas para estudios de grado, máster y enseñanzas artísticas superiores en centros públicos correspondiente al curso académico 2026-2027.

El periodo de solicitud comenzó el pasado 7 de julio y su finalización estaba prevista inicialmente para el 6 de agosto. La nueva fecha facilitará, asimismo, al estudiantado la realización del trámite durante el periodo estival, según informa el departamento regional en una nota.

Detalla la Consejería que la convocatoria de este curso incorpora mejoras como el incremento hasta los 3.000 euros de la ayuda de residencia y la inclusión de las enseñanzas artísticas superiores públicas. Además, mantiene las ayudas vinculadas a la excelencia académica y la segunda oportunidad, que permite acceder a la beca al alumnado que haya cambiado de titulación.

Las personas interesadas podrán realizar el trámite a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.